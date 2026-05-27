El Tesoro lanza una emisión sindicada a 10 años con una demanda superior a 130.000 millones de euros

Archivo - Edificio del Banco de España. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro está a punto de cerrar libros de una nueva emisión sindicada de obligaciones del Estado a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2036, con una demanda que supera los 130.000 millones de euros.

Las peticiones logradas por el organismo público vuelven a mostrar la confianza de los inversores en la economía española en un contexto internacional de elevada incertidumbre geopolítica, según han destacado desde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

El 'spread' --el diferencial respecto al tipo de interés de referencia-- se sitúa en 6 puntos básicos sobre la actual referencia del 10 años (la obligación del Estado al 3,30% con vencimiento el 30 de abril de 2036). Son 2 puntos básicos menos que la indicación inicial, gracias a la fuerte demanda registrada.

Para articular esta tercera operación sindicada correspondiente al ejercicio 2026, el Tesoro ha mandatado a seis entidades financieras: BBVA, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander y Société Générale.

En la primera sindicación del año, celebrada el pasado 20 de enero, el Tesoro Público emitió un importe de 15.000 millones de euros en un bono a 10 años, con vencimiento en abril de 2036.

En ella, se registró una demanda récord de 145.000 millones, la más elevada que se ha anotado en la historia del Tesoro Público, con una sobresuscripción de casi diez veces lo emitido.

En la segunda emisión sindicada, del 24 de febrero, el Tesoro adjudicó un total de 7.000 millones de euros en deuda (obligación) sindicada a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2056, con una demanda récord de 119.000 millones, 17 veces superior a la oferta.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.