Torre del Burgo (Guadalajara), el municipio con mayor porcentaje de población extranjera, según economistas

El Consejo General de Economistas de España (CGE) presenta la edición 2026 de las Fichas Socioeconómicas. - CGE

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Torre del Burgo (Guadalajara) continúa siendo el municipio con mayor porcentaje de población extranjera de España, con un 88,4% de sus habitantes, de acuerdo con los datos recopilados por el Consejo General de Economistas de España (CGE).

Los economistas han presentado este jueves la edición 2026 de las 'Fichas Socioeconómicas', una herramienta web gratuita que reúne y permite comparar los principales indicadores económicos, sociales y demográficos de todos los municipios, provincias y comunidades autónomas de España.

La edición de 2026 pone de manifiesto las importantes diferencias que existen entre los municipios españoles en indicadores clave para analizar la actividad económica y social del territorio. Más allá de la evolución demográfica, las Fichas Socioeconómicas permiten conocer con precisión cómo se distribuyen la actividad económica, el empleo, la renta, la vivienda, la presión fiscal o las finanzas municipales en todo el territorio nacional.

La herramienta refleja, por ejemplo, importantes diferencias en la actividad empresarial. Beniparrell (Valencia) vuelve a situarse como el municipio de más de 1.000 habitantes con mayor densidad empresarial, con más de 228 empresas por cada mil habitantes, mientras que Noja (Cantabria) mantiene el mayor valor catastral residencial por habitante entre las localidades de más de 1.000 vecinos.

En el extremo opuesto se encuentra Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), lo que supone una diferencia superior a los 170.000 euros entre ambos municipios.

La herramienta también pone de manifiesto la diversidad del mercado laboral entre territorios. Municipios como Guijo de Ávila (Salamanca) presentan un volumen de afiliaciones a la Seguridad Social muy superior a su población residente como consecuencia de su elevada concentración de actividad económica, mientras que otros destacan por sus niveles de renta, inversión pública, presión fiscal o dinamismo inmobiliario.

En la presentación de la herramienta, el presidente del Consejo General de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha señalado que conocer bien el territorio es el primer paso para tomar mejores decisiones. "Las Fichas Socioeconómicas permiten comprender la enorme diversidad económica y social de España a partir de datos rigurosos, comparables y permanentemente actualizados", ha destacado.