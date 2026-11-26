El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la agencia encargada de publicar el crecimiento del producto interior bruto (PIB) del país norteamericano ante la revisión al alza de 0,9 puntos porcentuales difundida este miércoles, frente a la cifra preliminar anunciada el pasado 29 de octubre, apenas seis días antes de las elecciones de medio mandato.

"Se acaba de revelar que las cifras reales sobre la economía, publicadas antes de las elecciones, eran falsas, y ayer la agencia gubernamental encargada de elaborarlas emitió una corrección. (...) ¿Por qué no se publicó la cifra correcta antes de las elecciones?", ha indicado el inquilino de la Casa Blanca en redes sociales.

La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio señaló que la economía estadounidense se expandió al 4,3% anualizado entre los meses de julio y septiembre en su segunda lectura del dato, que dista del 3,4% adelantado previamente.

La agencia explicó que la significativa corrección del ritmo de crecimiento refleja principalmente revisiones al alza de la inversión y el gasto de los consumidores, que supuso a su vez una revisión al alza de los bienes, parcialmente compensada por una caída de los servicios.

Ante este contexto, Trump ha solicitado investigar lo sucedido de manera "inmediata" ya que "no se trata de un error menor, sino de un error masivo e intencional". "La economía estadounidense bajo la administración Trump está funcionando mucho mejor de lo que indicaban las buenas cifras publicadas anteriormente", ha añadido.

Las elecciones de medio mandato finalizaron con una contundente victoria demócrata en un claro voto de castigo a la Administración Trump. Los republicanos perdieron el poder en ambas cámaras del Congreso: en la Cámara de Representantes los demócratas cuentan ahora con 259 de los 218 escaños necesarios para tener mayoría, mientras que en el Senado los resultados dieron al menos 56 puestos para el Partido Demócrata, de los 51 necesarios.