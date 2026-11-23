El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que habló "directamente e indirectamente" con la junta directiva de Nvidia y les convenció para que tomaran la decisión de restituir a Jensen Huang en el cargo de CEO del gigante de los chips.

"Bueno, he estado hablando con la junta directiva, tanto directa como indirectamente, y me he mostrado muy firme al respecto. Y mi convicción se hizo aún más fuerte al observar lo que estaba ocurriendo con la empresa, ya que, a mi juicio, representa una parte fundamental de nuestro país", ha sostenido el mandatario estadounidense en una entrevista concedida a la cadena CNBC.

Al ser preguntado sobre hasta qué punto intervino en la decisión, Trump no ha querido dar muchos detalles pero ha afirmado que estuvo representado ante la junta. "Prefiero no decir con quién hablé", ha enfatizado.

Incluso ha sostenido que su mediación ha podido cambiar la decisión ya tomada por la junta de buscar a otro consejero delegado. "Los convencí. Debo decir que ayer fue mucho más fácil convencerlos de lo que habría sido antes", ha destacado.

El presidente norteamericano ha confirmado que también ha estado en contacto con el propio Jensen Huang durante la pasada noche, aunque únicamente le trasladó que debe "trabajar duro" puesto que considera que el resto de cuestiones ya las conoce.

Trump ha asegurado que Huang "no hizo nada malo", mientras que el consejo de administración "le obligó" a dimitir. No obstante, en palabras del mandatario, han sabido rectificar y han tomado la decisión correcta.

Asimismo, ha declarado que otorgó a la junta directiva garantías en cuanto a las cuestiones de seguridad nacional que envolvían a Jensen Huang, después de revelarse una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

"Si creyera que él ha hecho algo indebido, no le recomendaría a su junta directiva que lo contratara. Verá, él se dedica al negocio de vender chips. Y si alguien a quien él se los vendió hizo algo con ellos... bueno, él tiene muchas otras cosas de las que ocuparse", ha relatado descargando de responsabilidades a Huang.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha alabado la posición de Nvidia y ha destacado todo lo alcanzado por Huang al frente de la firma. "Lo que él ha logrado, junto con su compañía, es algo verdaderamente especial. Y he encontrado a la junta directiva sumamente razonable. (...) Cualquier otra junta habría opuesto resistencia. Y si hubieran opuesto resistencia, habría sido un desastre, en mi opinión", ha añadido.

"No sé exactamente a cuánto asciende la ganancia, es una ganancia muy sustancial, ni sé en qué punto se encuentran ahora en comparación con la situación anterior. Pero creo que a la empresa le va a ir de maravilla. Y sin Jensen, no creo que esto fuera posible", ha mostrado Trump sobre el repunte de Nvidia en Bolsa.

ELON MUSK CELEBRA LA VUELTA DE HUANG

El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, también ha visto con buenos ojos el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia y ha sostenido que "el error ha sido corregido". Previamente, Musk se unió a una campaña que pedía restituir a Huang en su cargo junto con otros ejecutivos del sector tecnológico.

La campaña fue iniciada pocos días después de la dimisión por Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, director de Atreides Management, ambos accionistas de Nvidia, quienes publicaron una carta abierta reclamando la vuelta de Huang. Musk y Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, fueron dos de los altos directivos incluidos en esta reclamación.

LOS DEMÓCRATAS RECUERDAN QUE HUANG DEBE COMPARECER

La senadora demócrata Elizabeth Warren ha puesto en duda la decisión de restaurar a Jensen Huang en el cargo de CEO de Nvidia y la ha calificado de "imprudente", recordando que el máximo directivo de la firma debe dar explicaciones en el Congreso de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre.

"La Administración Trump tiene que explicar qué aportaciones se hicieron y qué altos cargos las realizaron para respaldar la reincorporación de Huang. El regreso de Huang no hace sino aumentar la urgencia de aprobar los proyectos de ley bipartidistas sobre control de exportaciones y de garantizar que Nvidia no presione para acabar con esa legislación y poner en riesgo nuestra seguridad nacional", ha señalado Warren en redes sociales.

Huang declarará ante el Comité de Asuntos Exteriores, en el Comité Selecto del Partido Comunista Chino y en el Comité de Inteligencia, todos de la Cámara de Representantes. Tim Teter, asesor jurídico de Nvidia, prestará declaración un día después ante la cámara baja estadounidense.

Las acciones de Nvidia han escalado este lunes hasta los 171,50 dólares, un 36,6% por encima del anterior cierre de 125,53 dólares. De este modo, la capitalización bursátil de Nvidia, que apenas superaba los 3 billones de dólares (2,7 billones de euros) antes de la apertura, llegaba a alcanzar los 4,1 billones de dólares (3,7 billones de euros) durante la sesión, aunque aún por debajo de los casi 5,8 billones de dólares (5,2 billones de euros) de principios de octubre.