Trump afirma que EEUU no hará negocios con Rusia hasta que no se resuelva la guerra en Ucrania

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este viernes, horas antes de su esperada reunión en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, que no habrá acuerdos económicos entre los dos países mientras que no se resuelva la guerra en Ucrania.

"He notado que está trayendo a muchos empresarios de Rusia. Y eso es bueno. Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no los harán hasta que resolvamos la guerra", ha afirmado Trump en declaraciones a los medios a bordo del avión presidencial.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que Estados Unidos es "el país más atractivo del mundo", con la economía y las empresa más vibrantes, cuando anteriormente era "un país muerto", por lo que considera que Putin "quiere una parte de eso" porque su país no está en auge económico. "De hecho, es lo contrario".

Asimismo, el mandatario estadounidense ha apuntado que hablará con Putin sobre la necesidad de detener las muertes, señalando que, si bien el líder ruso crea que esto le puede ayudar a alcanzar un mejor acuerdo, "en realidad le perjudica".

Asimismo, Trump ha admitido que se discutirán temas como los intercambios de territorios, aunque ha subrayado que corresponde a Ucrania tomar esa decisión.

"No estoy aquí para negociar por Ucrania. Estoy aquí para sentarlos a la mesa", ha resumido.