Trump constituye un comité para investigar a la gobernadora de la Fed Lisa Cook

Archivo - La gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos Lisa Cook - Jeff Kowalsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha constituido un comité para iniciar una investigación contra la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos Lisa Cook por sus declaraciones sobre los tipos hipotecarios, un asunto por el que el inquilino de la Casa Blanca ya ha tratado de destituir a Cook en anteriores ocasiones, aunque finalmente la Justicia bloqueó su despido.

A través de un memorando presidencial, Trump ha instituido este órgano al erigirse como responsable de "asegurar que las leyes se ejecuten fielmente, incluso destituyendo a los subordinados en quienes no se puede confiar para que digan la verdad y cumplan la ley". En este sentido, el mandatario asegura que el comité le permitirá constatar si existe algún motivo para la destitución de Cook.

El presidente norteamericano ha informado de que el próximo 4 de noviembre se celebrará una audiencia presencial en la Casa Blanca para considerar las pruebas y acusaciones contra la gobernadora Cook y ha especificado que no podrá durar más de cuatro horas.

Lisa Cook deberá presentarse ante dicha audiencia y ser interrogada por el Comité y representantes del Departamento de Justicia. Previamente, la gobernadora podrá presentar una declaración escrita con sus pruebas ante el Comité en relación con las acusaciones.

La gobernadora de la Fed podrá presentar una declaración escrita posterior a la audiencia ante el Comité antes del 10 de noviembre de 2026, después de lo que el comité presentará al propio Trump por escrito sus conclusiones y recomendará si existen motivos para destituirla de su cargo en la junta de gobernadores del banco central.

El Tribunal Supremo ya autorizó en junio que Cook continuase dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano independiente de la Fed que fija los tipos de interés. La Justicia anuló el primer despido de Cook tras considerar que no se la informó debidamente del mismo ni se le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones.