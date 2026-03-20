UPTA considera "insuficiente" la rebaja del IVA y pide más ayudas ante el impacto de la crisis energética

Archivo - El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad. - NICOLÁS SATRIANO - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha considerado "insuficiente" la bajada del IVA de carburantes, electricidad y gas al 10%, al entender que "apenas compensa el fuerte encarecimiento energético" derivado de la crisis internacional provocada por la guerra en Irán.

La organización ha advertido de que las medidas aprobadas por el Gobierno este viernes para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio supondrán una reducción fiscal "limitada y con escaso impacto real en el colectivo", tal y como ha indicado en un comunicado.

"En términos prácticos, la gasolina pasaría de 1,70 euros a 1,54 euros el litro y el diésel de 1,85 euro a 1,68 euro el litro, mientras que en electricidad y gas el ahorro apenas se percibe en las facturas de los pequeños negocios", ha señalado la organización, que ha recordado que ya trasladaron al Gobierno hace dos semanas un conjunto de propuestas dentro de un 'Escudo Autónomo.

DEFIENDE LA APLICACIÓN DE UN IVA DEL 5% EN ELECTRICIDAD

Este documento incluía, entre otras medidas, una bajada directa de al menos 0,30 euros por litro en carburantes y la aplicación de un IVA del 5% en electricidad, lo que habría supuesto un "alivio real para los autónomos".

"Con las medidas actuales, la reducción fiscal apenas supone alrededor unos 0,20 euros el litro, frente a un encarecimiento superior a los 0,48 euros el litro en los últimos meses, por lo que muchos trabajadores por cuenta propia seguirán pagando el gasóleo cerca de 0,30 euros más caro", ha manifestado UPTA, que ha denunciado además que las empresas energéticas y distribuidoras continúan aplicando márgenes comerciales "elevados, lo que reduce el impacto real de las rebajas fiscales y mantiene los costes en niveles inasumibles para miles de pequeños negocios".

En este contexto, la organización ha reclamado medidas "más contundentes y directas que protejan de forma efectiva al colectivo", entre ellas ayudas específicas, reducción de cotizaciones y medidas fiscales adaptadas a la realidad del trabajo autónomo.

EXIGE QUE COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTATALES

Asimismo, UPTA ha exigido que los 20 céntimos adicionales de bonificación al combustible previstos para sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y el transporte se extiendan a todos los autónomos que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo.

Además, la organización ha subrayado que las comunidades autónomas deben complementar las medidas estatales con ayudas adicionales que permitan contrarrestar el impacto económico de la crisis energética sobre el trabajo autónomo.

UPTA ha instado a los grupos parlamentarios a corregir esta situación durante la tramitación del decreto en el Congreso e incorporar el "escudo autónomo", con medidas específicas que garanticen la viabilidad de miles de negocios.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha afirmado que "las medidas aprobadas supondrán rebajas fiscales para todos los ciudadanos, pero no pueden olvidar que los autónomos son uno de los sectores más directamente afectados por el encarecimiento de los carburantes y de la energía".

"Para miles de trabajadores por cuenta propia, el vehículo no es una opción, es una herramienta imprescindible para poder desarrollar su actividad. Las medidas adoptadas son positivas, pero claramente insuficientes para garantizar la viabilidad de muchos negocios", ha expresado, enfatizando que es "imprescindible ampliar las ayudas y aplicar soluciones más ambiciosas que alivien de verdad la situación de los autónomos que dependen diariamente de su vehículo para trabajar".