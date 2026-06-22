Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en abril al 7,5% y suman 25 meses de ascensos

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MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,5% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de abril, las ventas del sector servicios encadenan 25 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 8,1% en el cuarto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 6,5% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7% en abril en tasa interanual, porcentaje seis décimas inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 25 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (abril sobre marzo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, disminuyeron un 0,3%, frente al repunte mensual del 3,4% experimentado en marzo.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el cuarto mes del año respecto a abril de 2025, tasa tres décimas inferior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación del sector servicios en España. Variación anual del índice de cifra de negocios

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