Von der Leyen destaca los beneficios del acuerdo con Mercosur antes de su entrada en vigor este 1 de mayo

Archivo - Firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en Asunción (Paraguay). - PRESIDENCIA DE PARAGUAY - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicado el acuerdo UE-Mercosur y ha destacado los beneficios que supondrá tanto para empresas como para los ciudadanos europeos a pocas horas de su entrada en vigor provisional este viernes 1 de mayo.

"Se trata de una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que conseguirán nuevas y valiosas oportunidades de exportación, con la plena protección de los sectores sensibles", ha explicado Von der Leyen sobre el acuerdo.

La presidenta de la Comisión ha sostenido que "se ha trabajado mucho" para que el "histórico" acuerdo saliera adelante y ha mostrado su disposición a que los puntos incluidos en este tratado se pongan en marcha desde el primer día.

"Ahora ha llegado el momento de poner el mismo empeño en garantizar que nuestros ciudadanos y empresas se beneficien de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado", ha declarado.

En este sentido y como pistoletazo de salida para el convenio, Von der Leyen mantendrá este viernes 1 de mayo una videoconferencia con los líderes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, miembros del Mercosur, en la que también participará el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Es un buen día para la competitividad, la resiliencia y el posicionamiento estratégico de Europa: la agenda comercial de la UE vuelve a dar sus frutos", ha concluido la presidente de la Comisión.

Por su parte, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la UE, Maros Sefcovic, ha resaltado el trabajo que la Comisión Europea está realizando junto con las empresas para que reciban de la información necesaria para poder beneficiarse de lo acordado en el convenio con Mercosur.

"El 1 de mayo es un gran día para la Unión Europea en términos comerciales. Con la aplicación provisional del Acuerdo UE-Mercosur, ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y garantizar que este acuerdo histórico dé resultados", ha sostenido Sefcovic.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comienza su vigencia de manera provisional este jueves, en lo que Bruselas ha descrito como uno de los mayores pactos de libre comercio jamás firmado que otorga acceso a un mercado conjunto de más de 700 millones de personas.

De esta manera, a partir este 1 de mayo se eliminan o reducen en gran medida los aranceles sobre algunas de las exportaciones europeas más importantes como automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva. En total, el tratado tendrá efectos sobre más del 91% de las mercancías europeas exportadas a la región del Mercosur.

La Comisión Europea prevé que las exportaciones del sector agroalimentario al Mercosur crezcan un 50%, y a partir de este jueves entran en vigor los primeros contingentes y rebajas arancelarias.

El acuerdo también elimina barreras burocráticas entre las que se incluyen las modificaciones en las normas sobre etiquetado, evaluación de la conformidad y estándares internacionales.

Las licitaciones públicas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se abren igualmente a empresas europeas en igualdad de condiciones con los competidores locales, y los exportadores de servicios --financieros, tecnológicos, de la información y de transportes-- podrán agilizar las condiciones de sus licencias.

Las previsiones apuntan a que, para 2040, las exportaciones anuales de la UE a la región alcancen los 50.000 millones de euros, un 39% más que en la actualidad.