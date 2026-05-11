Washington y Pekín mantendrán contactos comerciales en Corea del Sur antes de la visita de Trump a China

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones del más alto nivel de las dos mayores economías mundiales mantendrán esta semana un encuentro en Corea del Sur previo a la visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará a China entre los días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su homólogo chino, Xi Jinping.

Según han confirmado ambos gobiernos, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, He Lifeng, mantendrán consultas comerciales y económicas en Corea del Sur antes de la cumbre entre los líderes de las dos superpotencias.

En este sentido, el responsable del Tesoro de EEUU y mano derecha de Trump en asuntos económicos ha anunciado que "antes de la histórica cumbre del presidente Trump con el presidente Xi en Pekín", partirá este lunes para mantener una serie de reuniones en Japón y Corea del Sur.

En concreto, Bessent se reunirá mañana en Tokio con la primera ministra japonesa Takaichi Sanae, así como con el ministro de Finanzas nipón, Satsuki Katayama, y otros representantes del Gobierno y del sector privado de Japón para dialogar sobre la relación económica entre ambos países.

"El miércoles, haré una escala en Seúl para reunirme con el viceprimer ministro chino He Lifeng", antes de continuar viaje a Pekín para la cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi.

"La seguridad económica es seguridad nacional", ha afirmado Bessent.

De su lado, un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha confirmado que, según lo acordado entre Washington y Pekín, He Lifeng encabezará una delegación a Corea del Sur del 12 al 13 de mayo para celebrar consultas comerciales y económicas con Estados Unidos.

"Ambas partes abordarán temas comerciales y económicos de interés mutuo, guiadas por el importante consenso alcanzado en la reunión de Busan y las conversaciones telefónicas previas entre los dos jefes de Estado", ha explicado el funcionario chino.

En octubre de 2025, en la ciudad surcoreana de Busan, China y EEUU firmaron una tregua al conflicto arancelario que mantenían las dos economías.

Este domingo, las autoridades chinas anunciaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping.

"Por invitación del presidente (chino) Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", confirmó la portavocía del Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático en un mensaje publicado en redes sociales.

La misma ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio inquilino de la Casa Blanca para la misma fecha, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que imposibilitó que se materializara el encuentro bilateral presidencial previsto para ese mismo marzo.