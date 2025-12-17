Unos 10.000 agricultores y ganaderos protestarán este jueves en Bruselas contra Ursula von der Leyen

Intervención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el pleno del Parlamento Europeo. - ALEXIS HAULOT // EUROPEAN PARLIAMENT

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 10.000 agricultores y ganaderos se manifestarán este jueves, 18 de diciembre, en Bruselas, como acto de "rebelión" contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según han informado las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.

La gran manifestación agraria se perfila como un acontecimiento histórico para dichas asociaciones, tras confirmarse la participación de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Será la primera vez que el campo europeo, en su conjunto, se movilice en Bruselas para enviar un mensaje claro a las instituciones comunitarias: "basta de decisiones alejadas de la realidad agraria cuando están en juego la agricultura y la seguridad alimentaria europeas".

En este contexto, la movilización tiene como eje central la defensa de una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto propio, estructura basada en dos pilares y carácter verdaderamente común, frente a la propuesta del nuevo 'Marco Financiero Plurianual 2028-2034', que plantea un fondo único y pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE.

También se abordarán otras reivindicaciones clave, como la necesidad de una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos como el de Mercosur y una verdadera simplificación normativa.

500 ASISTENTES ESPAÑOLES

En este contexto, Asaja, COAG y UPA han confirmado la participación de unos 500 agricultores españoles en la manifestación convocada para mañana en Bruselas.

Los asistentes protestarán, además, contra los acuerdos comerciales de la UE, que consideran perjudiciales para el campo europeo. La movilización coincidirá con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará ese mismo día en el Consejo Europeo.

Además, las asociaciones han precisado que, en función de los resultados de la cumbre del 18 de diciembre, estudiarán un calendario de posibles movilizaciones tanto a nivel nacional como europeo.

RECORRERÁ LAS SEDES DE LAS TRES PRINCIPALES INSTITUCIONES COMUNITARIAS

La manifestación, convocada por el COPA-COGECA, comenzará a las 12.00 horas desde el Boulevard Roi Albert II y recorrerá, de forma estratégica, las sedes de las tres principales instituciones comunitarias: la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.

Durante unas tres horas y media --hasta las 15.30, hora prevista de finalización--, miles de agricultores y ganaderos de 40 organizaciones agrarias procedentes de 25 países de la UE harán oír su voz en el epicentro del poder europeo.

REBELIÓN CONTRA VON DER LEYEN

Tal y como ha detallado COAG en un comunicado, la llamada "rebelión contra Von der Leyen", que propone un recorte del 20% en la PAC mientras multiplica por cinco el gasto militar, supondría para España la pérdida de 900 millones de euros anuales y un encarecimiento de la cesta de la compra de hasta 500 euros por hogar y año.

La propuesta presupuestaria presentada por la Comisión Europea para la reforma de la PAC posterior a 2027 constituye, según la organización agraria, "un ataque frontal al campo europeo y un punto de inflexión histórico en el modelo de integración comunitaria". "El plan de Ursula von der Leyen sacrifica la para financiar la deuda de los fondos Next Generation y el nuevo gasto en defensa", ha criticado.

Lo más paradójico, ha subrayado, es que Bruselas "exige a los agricultores más sostenibilidad, digitalización, innovación y relevo generacional, mientras elimina precisamente los fondos que permiten avanzar en esas direcciones". La dilución del segundo pilar de la PAC --el dedicado al desarrollo rural-- en un fondo único por país junto a otras políticas de cohesión "enmascara un recorte encubierto sin precedentes y una renacionalización en toda regla", ha advertido COAG.