El 20% de los campings en España ya ofrece aire acondicionado por el calor, según Pitchup

Camping - PITCHUP

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas y los episodios de calor extremo están redefiniendo el turismo al aire libre en España, donde el 20% de los campings ya incluye opciones de alojamiento climatizado ante la creciente búsqueda de confort térmico por parte de los viajeros, según los datos de la plataforma Pitchup.com.

En sus primeras semanas de funcionamiento, el nuevo filtro de aire acondicionado de la plataforma ha registrado más de 4.250 usos, una tendencia liderada por usuarios de España, Reino Unido e Italia.

Este cambio en los hábitos vacacionales coincide con un verano marcado por registros térmicos excepcionales -tras un mes de junio que se situó 3,2°C por encima de la media histórica, según la AEMET- y unas previsiones que apuntan a un trimestre estival con valores superiores a lo habitual.

En el mercado nacional, la oferta de establecimientos adaptados muestra una marcada concentración territorial. De los 245 campings disponibles en Pitchup.com, 49 ofrecen opciones climatizadas, de los cuales cerca del 70% se sitúan entre Cataluña (20 campings) y Andalucía (14).

Pese a la incorporación de estos sistemas de climatización para las horas de mayor calor, la gran mayoría de los establecimientos (casi nueve de cada diez) mantiene su propuesta al aire libre combinándola con servicios tradicionales como la piscina exterior.