El 40% de los españoles elegirá destino por su impacto digital, según Trainline

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 40% de los españoles elegirá sus destinos turísticos en 2026 en función del contenido que pueda generar y publicar en sus redes sociales, según el último estudio sobre tendencias de consumo realizado por la plataforma de reservas Trainline.

El estudio asegura que el perfil del turista en 2026 combinará la búsqueda de experiencias 'posteables' con una gestión eficiente del presupuesto y una mayor sensibilidad hacia el entorno. Así destaca una transformación en las motivaciones del viajero nacional, donde la fase de inspiración digital y la estética del destino ganan peso frente a los criterios tradicionales.

El estudio revela una consolidación del ferrocarril como transporte de referencia, con un 81% de los encuestados que planea incrementar sus viajes en tren durante el presente año.

Este interés se traduce en una preferencia por las escapadas cortas, de dos o tres días, formato elegido por más del 40% de los viajeros para optimizar sus agendas laborales y aumentar la frecuencia de sus desplazamientos.

PRIORIDAD DEL GASTO Y AHORRO INTELIGENTE.

A pesar de la sensibilidad al precio --factor determinante para el 50% de la muestra--, el viaje se mantiene como una prioridad de consumo. Dos de cada tres españoles afirman estar dispuestos a renunciar a gastos cotidianos como suscripciones, ocio o restauración con tal de viajar más.

En este contexto, la planificación anticipada emerge como la principal herramienta de ahorro. Según los datos de Trainline, reservar con una antelación de diez semanas puede suponer una reducción de costes de hasta el 50% en determinadas rutas.

El uso de calendarios de precios y la comparación entre operadores se consolidan como hábitos estructurales para este nuevo perfil de usuario.

SOSTENIBILIDAD Y CONEXIÓN FAMILIAR

El informe también identifica un viajero más consciente de su impacto ambiental. Un 35% de los españoles se define como "muy responsable" en sus desplazamientos, priorizando la reducción de la huella de carbono y el apoyo a la economía local.

Esta tendencia impulsa conceptos como el slow travel y refuerza al tren como el medio preferido para visitas familiares, motivo principal de desplazamiento para uno de cada dos usuarios.

"Estamos ante un viajero más reflexivo, para quien la planificación se integra como un componente esencial del disfrute total del viaje", señala Diego Borreguero, responsable de desarrollo de Trainline España.