Los maquinistas advirtieron ayer a Renfe del temporal en Cataluña antes del accidente mortal en Rodalies

El tren accidentado, a 21 de enero de 2026, en Gelida, Barcelona - David Oller - Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los maquinistas de trenes advirtieron ayer por la tarde a Renfe de las consecuencias que el temporal podría tener sobre la seguridad de la circulación ferroviaria, horas antes de que un tren de Rodalies descarrilara en Gelida (Barcelona) por la caída de un muro de contención en las vías y que ocasionase la muerte del maquinista.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) envió una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en torno a las 15.00 horas de este martes al gerente de Recursos Humanos de Rodalies de Cataluña, que gestiona Renfe, advirtiendo de la caída de árboles en las vías.

En la misiva, a la que el sindicato no obtuvo respuesta, según aseguran fuentes cercanas a los maquinistas, se insta al administrador de la infraestructura, Adif, a que establezca "con carácter inmediato" un plan para mitigar los riesgos que aseguran que llevan sufriendo desde hace años y que permita "operar la línea con una seguridad que ahora mismo no existe".

La carta habla de la línea 270, concretamente el tramo Maçanet-Figueres, y recuerda una incidencia ocurrida en 2021, cuando un árbol de grandes dimensiones en los alrededores de Sils cayó sobre la caja de la vía, impactando contra un tren y deformando su cabina. En ese caso, el maquinista pudo salvar su vida y la de los pasajeros al verlo con cierta anterioridad.

Los maquinistas lamentan que siguen circulando junto a árboles muy cerca de la caja de vía y en días como este martes, provocando múltiples incidencias, entre otras el descarrilamiento en Gelida pero también otro descarrilamiento entre Maçanet y Blanes por la presencia de una roca en las vías.

La sección de Sant Andreu Comtal de Semaf, que es la que envió la carta, advertía de que se verían obligados a tomar las medidas que le correspondan, en caso de no obtener respuesta, y dejando como constancia el requerimiento realizado con esa misiva "a efectos probatorios".

Ya sobre las 23.00 horas de ayer, Semaf pidió parar el servicio de Rodalies tras los dos descarrilamientos, criticando "la pasividad de las autoridades competentes y la falta de garantías sobre la seguridad, tanto para viajeros como para los profesionales".