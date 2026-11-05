El 40% de los viajes reservados por los españoles en 2026 son escapadas cortas, según eDreams

Archivo - Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. - AENA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 40% de los viajes reservados por los españoles en 2026 tiene una duración de entre tres y cuatro días, mientras que otro 23% corresponde a escapadas de dos días, lo que confirma el auge de los desplazamientos cortos, según el informe anual 'A Year in Travel' publicado por eDreams.

El estudio, que analiza los principales hábitos y tendencias de viaje de turistas nacionales e internacionales durante este año, apunta también al creciente peso de las redes sociales en la elección de destinos. En concreto, el 48% de los viajeros españoles asegura que estas plataformas le han inspirado para descubrir un nuevo lugar, frente al 39% de la media mundial.

De esta forma, España se sitúa como el país europeo donde más influyen las redes sociales en las decisiones de viaje, con un porcentaje similar al de Estados Unidos, donde alcanza el 49%.

BARCELONA Y MADRID LIDERAN LOS DESTINOS

En cuanto a los destinos internacionales, Barcelona encabeza la clasificación mundial de 2026, seguida de Madrid, París y Palma de Mallorca. Londres, Roma, Lisboa, Estambul, Túnez y Málaga completan los diez primeros puestos, con cuatro ciudades españolas entre las más populares.

Por otra parte, el informe destaca el crecimiento de otros destinos entre los viajeros españoles, Santander registró un incremento del 42% en las reservas respecto a 2025, seguida de Oviedo, con un 36%, y Edimburgo, con un 34%. Según la compañía, estas ciudades comparten el atractivo de ofrecer temperaturas más suaves.

LOS CONCIERTOS Y EL DEPORTE IMPULSAN LOS VIAJES

El anuncio de la gira de Shakira provocó un fuerte aumento de las búsquedas de vuelos hacia Madrid para las fechas de sus conciertos, con incrementos del 486% desde Francia, del 463% desde Alemania, del 365% desde Países Bajos, del 345% desde España y del 105% desde Reino Unido.

La clasificación de España para disputar la final del Mundial de fútbol elevó un 367% las búsquedas de vuelos hacia el área de Nueva York en las plataformas de la compañía.

El Director Viajes de eDreams, Pablo Caspers, ha señalado que cada vez más viajeros toman decisiones sobre la marcha, inspirados por grandes eventos y experiencias únicas, y ha destacado la flexibilidad como un factor clave en la forma de reservar los viajes.