El 60% de los consumidores compra ya platos preparados del supermercado al menos una vez por semana

Archivo - Neveras con platos preparados en un supermercado de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado del 'foodvenience' se consolida como uno de los grandes motores de transformación del consumo alimentario en España, ya que el 60% de los consumidores asegura que compra platos preparados del supermercado al menos una vez por semana, según los datos del estudio 'Foodvenience', elaborado por Aecoc.

En concreto, el estudio muestra que el 85% de los consumidores compra habitualmente productos listos para comer, beber o cocinar y que el 58% adquiere platos preparados del supermercado al menos una vez por semana, confirmando una progresiva consolidación de estas soluciones en la rutina diaria.

Los cambios demográficos y sociales se encuentran detrás de esta transformación de las dinámicas de consumo y acelerando la búsqueda de soluciones más adaptadas al ritmo de vida diario.

El aumento de hogares pequeños, la reducción del número de niños, el incremento de la población sénior o la menor disponibilidad de tiempo están redefiniendo las necesidades alimentarias de los consumidores. A ello se suma una menor disposición y conocimiento para cocinar diariamente, mayor improvisación en la cocina y una mayor demanda de comodidad.

La Responsable Customer Management de Aecoc, Maite Echeverría, ha explicado durante el Congreso de Estrategia Comercial y Marketing de la asociación que "la cuota de estómago ya no se organiza por canales, sino que se decide en cada momento de consumo".

En el contexto actual, los consumidores actualmente ya no diferencian entre formatos o puntos de venta, sino que seleccionan la opción que mejor se adapta a cada situación.

El estudio identifica el 'foodvenience' como una nueva lógica de consumo basada en la accesibilidad, la practicidad, el valor percibido, la funcionalidad y la inmediatez.

También se constata el crecimiento de soluciones semiasistidas y formatos 'ready to cook', que permiten reducir el tiempo de preparación y simplificar la experiencia de cocina sin renunciar completamente a ella.

El informe señala que la conveniencia evoluciona de la mano de una creciente demanda de propuestas asociadas a la salud y al bienestar. En este sentido, cada vez adquieren mayor protagonismo soluciones que incorporan atributos funcionales, información nutricional clara o propuestas adaptadas a consumidores que buscan equilibrar conveniencia y alimentación saludable.

Asimismo, el 'foodvenience' amplía su presencia más allá de las ubicaciones tradicionales y gana espacio en nuevos entornos y momentos de consumo, con propuestas diseñadas para responder a las necesidades de consumo inmediato y movilidad del consumidor.