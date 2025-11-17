El 62% de las empresas españolas reclaman financiación pública para su internacionalización, según KPMG

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 62% de las empresas españolas reclaman a la Administración Pública recursos financieros y fiscales para impulsar la internacionalización, según el "Observatorio sobre la internacionalización de la empresa española" elaborado por KPMG.

El estudio expone qu e el 37% de las empresas españolas buscan medidas de apoyo al crecimiento de las pymes, mientras que el 47% de los empresarios señalan la necesidad de reducir la burocracia y las trabas administrativas.

El socio responsable de Mercados de KPMG en España, Fernando Cuñado, señala que las empresas están adaptadas para "el impacto de la inteligencia artificial" y para hacer frente a un contexto de incertidumbre global, pues, según Cuñado, el 88% de los directivos encuestados ya aplican la herramienta.

El contexto global preocupa a uno de cada cuatro encuestados, como lo hace el proteccionismo de las guerras comerciales (73%) o la interrupción en las cadenas de suministro (33%), lo que influye en sus estrategias, pues el 36% han modificado sus planes de internacionalización y el 75% espera aumentar su negocio en el exterior.

Para el 57% de las empresas, los aranceles de Estados Unidos tendrán un impacto significativo en las empresas españolas, aunque solo un 10% pretende reducir su presencia en el país americano, con un 32% de empresas que buscan incrementarla y un 9% de ellas con intención de comenzar a operar en ese país, mientras que el 15% de los empresarios buscan trabajar en el sureste asiático a corto o medio plazo.