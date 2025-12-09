El 79% de la hostelería prevé cerrar 2025 con un alza de su facturación

Archivo - Terrazas de bares de A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 79% de las empresas de hostelería y restauración prevé cerrar este 2025 con un aumento de su facturación, según los datos del informe 'Termómetro Directivos - Perspectivas del Sector' del comité Horeca de Aecoc.

En concreto, el 35% de los encuestados estima que a cierre de este año experimentará un crecimiento superior al 10% en facturación, mientras que un 25% prevé un incremento de entre el 5% y el 10%. Por su parte, el 28% considera que crecerá entre el 1% y el 5%.

Mientras que en términos de volumen, el 29% de los directivos pronostica un crecimiento superior al 10%, un 21% espera crecer entre un 5% y un 10% y otro 29% entre el 1% y el 5%, mientras que el 15% restante percibe un estancamiento.

"El sector está demostrando su resiliencia y su capacidad de responder a la demanda pese a navegar en un entorno cambiante y geopolíticamente inestable", ha señalado el responsable del canal Horeca de Aecoc, Pablo de la Rica.

Con respecto a la rentabilidad de los negocios, el 41% de los directivos asegura que crecerá tanto en facturación como en rentabilidad, un 40% aumentará su facturación, pero no la rentabilidad, el 10% mejorará la rentabilidad sin crecer en facturación y un 8,3% no prevé crecimiento ni en facturación ni en rentabilidad.

El estudio también refleja las principales preocupaciones de los directivos del sector como son la pérdida de poder adquisitivo y sus efectos sobre el consumo en hostelería, que fue señalada por el 75% de los encuestados, el 64% destacó el incremento de precios de las materias primas y el 49% el impacto en la rentabilidad derivado de la presión regulatoria.

Respecto a las perspectivas para 2026, el 19% de los directivos se muestra optimista, mientras que un 43% es moderadamente pesimista y un 32% considera que la actual incertidumbre dificulta hacer previsiones para el próximo año.