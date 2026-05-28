El 80% de los padres afirma que el precio es un factor condicionante a la hora de hacer la compra diaria

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos al colegio - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El 80% de los padres reconoce que el precio es un factor condicionante a la hora de hacer la compra diaria, según los datos estudio impulsado por Danone con motivo del 'Día Mundial de la Nutrición'.

En concreto, las constantes subidas de la cesta de la compra condicionan las elecciones diarias en el supermercado, reflejando la dificultad de equilibrar calidad, nutrición y presupuesto en el día a día. Una presión constante que obliga a muchas familias a comparar más, planificar más y tomar decisiones cada vez más calculadas para poder llegar a todo sin renunciar a alimentar bien a sus hijos.

Los resultados muestran que la alimentación de los hijos se consolida como la principal preocupación diaria en los hogares españoles. Así, siete de cada 10 padres afirman que garantizar una buena alimentación les genera más carga mental que otros aspectos clave de la crianza, como la gestión del colegio (47,5%), la limpieza del hogar e higiene (55,3%) o las rutinas de sueño (48,7%).

A esta presión se suma una alta exigencia en el día a día. El 70% de los padres reconoce hacer malabarismos para compaginar el trabajo y las responsabilidades familiares sin renunciar a ofrecer una alimentación de calidad a sus hijos.

"En Danone llevamos más de 100 años formando parte de la vida cotidiana de las familias, adaptándonos a sus necesidades y acompañándolas en algo tan fundamental como la alimentación. Sabemos que detrás de cada decisión diaria hay un esfuerzo silencioso que muchas veces pasa desapercibido", ha asegurado el director del negocio de lácteos de Danone España, Nicolás Pellegrino.