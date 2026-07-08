El 87,2% de empresas usa agentes de IA, aunque solo el 12,8% aprecia un impacto en ingresos, según un estudio

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MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 87,2% de las empresas ya utiliza agentes de inteligencia artificial (IA) y un 86,2% de ellas asegura ahorrar tiempo gracias a estas herramientas, aunque el impacto directo en sus ingresos todavía resulta limitado y solo es percibido por el 12,8% de las organizaciones, según el I Barómetro de Digital Enterprise Show (DES) 2026 sobre el impacto de los agentes de IA en el crecimiento de las organizaciones.

El estudio, elaborado a partir de las respuestas de perfiles directivos como CEO, CIO o directores de Recursos Humanos, refleja que el camino hacia la adopción generalizada es rápido, ya que el 42,6% de los encuestados comenzó a notar los efectos de su uso "en menos de tres meses". Asimismo, el 64,9% considera que estas tecnologías han contribuido a mejorar la competitividad de su compañía, frente al 18,1% que afirma "no haber observado cambios".

A pesar de estos avances en eficiencia, el informe muestra que el escalado de los agentes de IA continúa siendo uno de los principales retos para el tejido empresarial, puesto que únicamente el 8,5% de los profesionales encuestados afirma que estas soluciones se encuentran desplegadas en el conjunto de la organización, mientras que el 26,6% las ha extendido a varios departamentos.

En cuanto a las barreras para acelerar la implantación, el coste económico se posiciona a la cabeza al ser señalado por el 28,7% de los participantes. A este factor le siguen la preocupación por la seguridad (19,1%), la falta de datos de calidad (18,1%), la falta de talento especializado (11,7%) y las cuestiones regulatorias o legales (11,7%).

Por otro lado, la fiabilidad de las decisiones automatizadas constituye otra gran inquietud, con un 27,7% de directivos "muy preocupados" ante posibles fallos o incorrecciones y un 52,1% que manifiesta "bastante inquietud". En paralelo, solo el 19,1% de las firmas dispone de protocolos de gobernanza implantados para un uso seguro.

Por áreas de actividad, los departamentos tecnológicos lideran claramente la adopción al ser la principal puerta de entrada en el 61,7% de los casos, seguidos por operaciones (47,9%), marketing (44,7%) y atención al cliente (34%), mientras que su presencia en finanzas (17%) o recursos humanos (13,8%) es aún minoritaria.

Por último, respecto a los retornos más allá del ahorro de tiempo, las empresas identifican la reducción de costes como el segundo beneficio más relevante (36,2%), seguido de la disminución de errores (34%), la mayor creatividad en campañas (23,4%) y la mejora en la atención a los usuarios (14,9%).