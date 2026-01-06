AB InBev recomprará por 2.561 millones la mitad de sus operaciones de envases metálicos en Estados Unidos

Archivo - Logo de AB InBev. - AB INBEV - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cervecera belga AB InBev recomprará una participación del 49,9% de sus operaciones estadounidenses de envases metálicos a un consorcio de inversores liderado por Apollo Global Management en el marco de una operación valorada en unos 3.000 millones de dólares (2.561 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa publicada este martes, los activos se encuentran distribuidos a lo largo de siete emplazamientos en seis estados distintos y son "estratégicos" para el correcto funcionamiento de la compañía.

AB InBev ha indicado que ejercerá el derecho de readquisición mediante una transacción en efectivo. Se prevé que la compra se complete en el primer trimestre de 2026 y que incremente el beneficio por acción ya en el primer año tras su cierre.

La empresa cervecera desinvirtió esta participación en 2020 por idéntico precio con la vista puesta en reducir pasivos, que se habían disparado tras hacerse en 2016 con su rival SABMiller.