El absentismo eleva el coste para las empresas turísticas hasta los 5.959 millones, un 2,6% de su facturación

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coste de las empresas turísticas por absentismo laboral se eleva hasta los 5.959 millones de euros, una cifra que supone el 2,6% de su facturación, con especial relevancia en el segmento de ocio, según el reciente informe de Exceltur, presentado este martes.

Además, la encuesta de los empresarios traslada que el 6,6% de las horas no se trabajan como consecuencia de este fenómeno, destacando por encima de esta cifra los subsectores de ocio y alojamiento, principalmente urbano.

Por comunidades, Canarias se sitúa al 12,1% como la autonomía con los mayores niveles de absentismo, seguido de Extremadura (9,7%) y Castilla La Mancha (8,2%), dentro de unos altos niveles, salvo en Asturias, Cantabria y Comunitat Valenciana.

En consecuencia, desde Exceltur apuesta por establecer definitivamente una estrategia nacional de reducción del absentismo laboral mediante la agilización de los procesos de incapacidad temporal, el refuerzo de la colaboración entre mutuas y servicios públicos de salud y la implantación de programas de prevención e incentivos a la asistencia.

Esta situación actual se produce en un positivo contexto de intensa creación de empleo, con 71.045 afiliados más en ramas turísticas en junio, lo que supone un crecimiento del +3,1% frente al mismo mes de 2025, por encima del 2,8% del resto de sectores.