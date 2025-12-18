Accenture gana 1.884 millones en su primer trimestre fiscal, un 2,9% menos, y recorta ligeramente previsiones

Archivo - Logo de Accenture. - ACCENTURE - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de servicios profesionales Accenture obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.212 millones de dólares (1.884 millones de euros) en su primer trimestre fiscal de 2026, finalizado el 30 de noviembre, un 2,9% menos respecto de lo contabilizado en el ejercicio anterior.

Los ingresos sumaron 18.742 millones de dólares (15.964 millones de euros), un 5,9% más. Por áreas, la de productos brindó 5.741 millones de dólares (4.890 millones de euros) y la de salud y servicios públicos 3.797 millones de dólares (3.234 millones de euros), esto es un 5,8% más y un 0,4% menos, respectivamente.

La división de servicios financieros generó 3.602 millones de dólares (3.068 millones de euros), un 13,7% más, y la de medios y tecnología vio ampliada su facturación en un 8,5%, hasta los 3.102 millones de dólares (2.642 millones de euros). El segmento de recursos aportó 2.499 millones de dólares (2.129 millones de euros), un 3,1% más.

Accenture incurrió en unos gastos operativos totales de 14.741 millones de dólares (12.556 millones de euros), equivalente a una subida interanual del 7,6%.

"Estoy muy satisfecha con nuestros 21.000 millones de dólares [17.887 millones de euros] en nuevos pedidos, incluidos los de 33 clientes con encargos trimestrales de más de 100 millones de dólares [85,2 millones de euros]", ha afirmado la presidenta y consejera delegada de Accenture, Julie Sweet.

"Hemos logrado un crecimiento de los ingresos del 5% en moneda local, lo que queda en la mitad superior de nuestras previsiones, al tiempo que seguimos ganando cuota de mercado", ha añadido la directiva.

La cuenta de resultados muestra, también, que los nuevos pedidos relacionados con la IA avanzada fueron de 2.200 millones de dólares (1.874 millones de euros) durante el trimestre.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

De cara a los próximos tres meses, Accenture espera que los ingresos crezcan del 1% al 5% en divisa local y que se queden en el rango de los 17.350 a 18.000 millones de dólares (14.778 a 15.332 millones de euros).

La firma anticipa que la facturación para el conjunto del año repunte entre un 2% y un 5%, mientras que los beneficios diluidos por acción estarán entre los 13,12 y 13,50 dólares (11,17 y 11,50 euros). Esta horquilla está ligeramente por debajo de los 13,19 y 13,57 dólares (11,23 y 11,56 euros) avanzados en septiembre.

Además, ha anunciado un dividendo trimestral de 1,63 dólares (1,39 euros) por título pagadero el 13 de febrero a los tenedores que figuren como tal al cierre del mercado el 13 de enero, un 10% más que el repartido hace doce meses.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

Accenture comunicó en septiembre que había iniciado un plan de reestructuración a seis meses por 865 millones de dólares (736,8 millones de euros) para ajustar empleos y operaciones.

La empresa cuantificó los costes en 615 millones de dólares (523,8 millones de euros) para el cuarto trimestre fiscal de 2025 y en otros 250 millones de dólares (212,9 millones de euros) para el primer trimestre de 2026.