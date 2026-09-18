Acciona divide su unidad de Infraestructuras en Construcción, Agua y Concesiones para impulsar su crecimiento

Archivo - El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acciona desagregará su unidad de negocio de Infraestructuras en tres unidades de negocio independientes (Construcción, Agua y Concesiones) con el objetivo de agilizar su crecimiento.

Así lo ha anunciado hoy José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona, en una comunicación global a los empleados de la compañía en el marco de una serie de cambios en el esquema organizativo del Grupo.

"El desarrollo y la madurez alcanzados por los negocios tradicionalmente integrados bajo el paraguas de Infraestructuras aconsejan simplificar el modelo organizativo. En consecuencia, estos negocios se constituirán como áreas independientes y pasarán a reportarme directamente", explicó José Manuel Entrecanales en la comunicación a todos los empleados del Grupo.

En este marco, José Díaz Caneja, hasta ahora CEO de la división de Infraestructuras, vuelve al negocio de Agua como presidente, donde trabajará junto a Manuel Manjón, CEO del área.

Fernando Fajardo, hasta ahora director de Operaciones, Innovación y Tecnología de Infraestructuras, asume el puesto de CEO del negocio de Construcción.

De su lado, Diego Marín continúa al frente del negocio (CEO) de Concesiones.

En paralelo, Joaquín Mollinedo, hasta ahora director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca, ha sido nombrado secretario general del consejo de administración de Acciona, tal y como ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Jorge Vega-Penichet, secretario general desde 2006, seguirá como vicesecretario, mientras que María Cordón, directora de la Oficina del CEO de Acciona, asume la Dirección de Comunicación y Marca de la compañía.