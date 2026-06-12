Acciona Energía se dispara un 9% en Bolsa tras trascender el interés de KKR y Brookfield en una posible compra

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MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Acciona Energía se disparaba más de un 9% en los primeros compases de la Bolsa este viernes tras conocerse que KKR y Brookfield estarían preparando ofertas para una posible compra de la filial de renovables del grupo Acciona.

En concreto, las acciones de Acciona Energía subían un 9,71% en torno a las 11.13 horas de esta mañana, hasta los 23,50 euros, mientras que los títulos de Acciona se alzaban un 7,65%, hasta los 253,2 euros, siendo las mayores subidas de todo el Ibex en un día marcado por máximos históricos en el selectivo madrileño.

Este posible movimiento por parte de KKR y Brookfield se enmarca en la revisión estratégica que está llevando a cabo la compañía, según ha adelantado el diario económico 'Cinco Días' este viernes.

De este modo, tanto KKR como Brookfield se encontrarían entre los inversores contactados por la familia Entrecanales, al frente de Acciona, para realizar una posible compra en Acciona Energía, ya sea de su totalidad o de una parte. No obstante, también cabe la posibilidad de que no se produzca ningún cambio.

Fuentes de Acciona consultadas por Europa Press han optado por no hacer comentarios al respecto de estas informaciones.