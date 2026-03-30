Acciona gana un contrato en Nápoles (Italia) para modernizar una depuradora por 111 millones de euros

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Acciona, junto a sus socios Fisia Italimplanti y Ottogas, se ha adjudicado un contrato para llevar a cabo la modernización de la depuradora de Nápoles Este, en Campania (Italia), por 111 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

Se trata de un contrato licitado por el Comisionado Extraordinario para la Depuración y Reutilización de Aguas Residuales del Gobierno italiano y contribuirá a mejorar la calidad del agua del Golfo de Nápoles y la reurbanización de la zona costera de la ciudad.

La planta prestará servicio a más de 800.000 personas de catorce municipios y será clave para atender el área metropolitana de Nápoles. La actual depuradora, que empezó a funcionar a finales de los años 90, se modernizará con nuevas tecnologías de depuración biológica.

El proyecto también contribuirá a la recuperación de una porción del litoral de la zona metropolitana de Nápoles, que podrá mejorar la oferta turística de la zona, haciendo más accesibles para el baño tramos de costa que hoy no lo son y favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo y el desarrollo económico.

Acciona lleva más de veinte años en Italia, donde cuenta con más de 40 proyectos en diez regiones del país dedicados al ciclo integral del agua, prestando servicio de suministro y tratamiento de aguas a más de dos millones de personas.

Recientemente, se adjudicó --en consorcio con la compañía italiana RCM Construzioni-- la construcción de un rompeolas que dará abrigo a la nueva terminal flotante para usos industriales del Puerto de Rávena.

Asimismo, ha realizado obras de infraestructuras como el cruce ferroviario que une Bolonia con la línea de alta velocidad Milán-Nápoles, la ampliación del aeropuerto de Fiumicino en Roma o la construcción del Mercado Agroalimentario, también en la capital italiana.

La compañía cuenta con una sede central en Italia ubicada en Milán y con más de 550 empleados en todo el país.

En el ámbito de las renovables, Acciona Energía opera 156 MW repartidos en cuatro parques eólicos --Cocullo (Abruzzo), Isola y Sant'Anna (Calabria), y Caccamo (Sicilia)-- y construirá dos nuevas plantas fotovoltaicas en Sicilia --Panbianco (100,8 MWp) y Benante (50,2 MWp)-- tras adjudicarse 151 MW de capacidad solar en la última subasta pública de energías renovables FERX.