Acciona ganó 803 millones en 2025, casi el doble que el año anterior, y eleva un 6% el dividendo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Acciona obtuvo un beneficio neto atribuible de 803 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 90,4% respecto al ejercicio anterior, apoyado principalmente en la mejora tanto de su actividad de infraestructuras como en su fabricante de aerogeneradores Nordex, y en la rotación de activos en su área de Energía.

El balance financiero presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) muestra un incremento de los ingresos del grupo del 5,5%, hasta los 20.236 millones de euros, procedentes sobre todo de sus infraestructuras, que concentraron 8.690 millones de euros, un 6,7% más.

Nordex contribuyó a la facturación global del grupo con 7.554 millones de euros, un 3,5% más, mientras que Energía sumó 2.925 millones de euros, un 4,1% menos, por la menor generación en España. El resto de actividades, incluyendo la inmobiliaria o su gestora Bestinver, aportaron otros 1.574 millones, un 7,2% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 30,8%, hasta los 3.211 millones de euros, en este caso impulsado por Energía, debido a las ventas de activos en el periodo por 614 millones de euros, que compensaron la caída del 11,2% en el Ebitda derivado de las operaciones de este segmento energético.

En este sentido, la capacidad instalada total de la compañía ascendió a 14.604 megavatios (MW), un 4,9% inferior por la rotación de activos y por las nuevas instalaciones, mientras que el precio medio capturado cayó un 9,9%, hasta los 61,9 euros/MWh, ligeramente superior al previsto por la compañía. Con todo, la producción total creció un 3,5%, hasta los 27.648 gigavatios hora (GWh).

"Desde el punto de vista operativo, la producción se ha visto afectada por retrasos y dificultades técnicas en la puesta en marcha de parte de los nuevos proyectos, que se irán resolviendo gradualmente durante el 2026, y un peor recurso en algunos mercados como España", argumenta.

Más allá de Energía, el Ebitda de Infraestructuras avanzó un 5,1%, hasta los 801 millones de euros, que se reparten entre Construcción (478 millones, +1,3%), Concesiones (160 millones, -6,3%), Agua (140 millones, +49,7%) y Servicios Urbanos y Medioambiente (24 millones, -11,3%), todo ello con un margen de rentabilidad del 9,2%.

INMOBILIARIA Y BESTINVER

En cuanto a las otras actividades, destacó el comportamiento de Inmobiliaria, que alcanzó un Ebitda de 84 millones, el doble que en 2024, impulsado por la entrega de 1.244 viviendas, la venta de un edificio de oficinas en la calle Ombú (Madrid), la venta de suelos no estratégicos y la eficiencia en costes. El valor bruto de los activos inmobiliarios de Acciona asciende a 1.590 millones, un 8,4% menos.

Bestinver también reflejó una positiva evolución en el año, con un aumento de los activos bajo gestión, hasta los 7.661 millones de euros, un 12,8% más, que redundó en un Ebitda de 55 millones de euros, un 8% superior al de 2024.

La deuda financiera neta se situó en 6.989 millones de euros, tras reducirse un 2% y permitiendo reducir la ratio deuda neta/Ebitda hasta las 2,2 veces. La inversión bruta ordinaria fue de 2.252 millones de euros, un 19% menos.

Como parte del anuncio de los resultados, el consejo de administración de Acciona ha propuesto la distribución de un dividendo de 310 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio 2025, lo que supone un reparto de 5,6 euros por acción, un 6% más que los 5,2 entregados con cargo al ejercicio anterior.