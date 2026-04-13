Archivo - Acciona impulsa un ciclo de FP Dual y crea una oficina de formación profesional. - DAVANTE MEDAC - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acciona ha anunciado que lanzará un ciclo de Formación Profesional (FP) Dual adaptado del grado superior de FP de Administración y Finanzas, en colaboración con el Instituto Tomás y Valiente y validado por la Comunidad de Madrid, según ha informado la empresa este lunes en un comunicado.

La inicitiva tiene como objetivo atraer y desarrollar talento técnico alineado con las "necesidades reales" de la compañía en los ámbitos de administración financiera y recursos humanos.

El nuevo ciclo de FP se desarrollará a lo largo de dos cursos académicos. Durante el primero, el alumnado recibirá formación teórica en el aula y realizará 130 horas de prácticas.

En el segundo curso, los estudiantes aplicarán lo aprendido y profundizarán en las diversas materias a través de una beca de más de 900 horas de formación práctica en la compañía.

En cuanto a los contenidos específicos, estos se centrarán en dos ámbitos principales. Por un lado, se enfocarán en la administración financiera aplicada a obras y servicios; mientras que, por otro lado, se centrarán en la administración de recursos humanos.

Entre los contenidos figuran el seguimiento presupuestario, la gestión de pagos a proveedores y subcontratas, la documentación laboral o los procesos de selección y administración de nóminas.

Asimismo, el ciclo comenzará a impartirse el próximo mes de septiembre y el periodo de matriculación será entre los meses de junio y julio.

La colaboración de Acciona con el Instituto Tomás y Valiente ya se venía desarrollando en años anteriores, en los que más de 50 alumnos del Grado Superior de Administración y Finanzas han realizado sus prácticas en Acciona y un 59% han logrado trabajo en la compañía, según el comunicado.

Paralelamente, la empresa ha puesto en marcha una Oficina de Formación Profesional para desarrollar perfiles técnicos alineados con las necesidades de Acciona.

En este sentido, la oficina coordinará iniciativas de captación, formación y seguimiento del alumnado de Formación Profesional para los distintos negocios del grupo.

Además, conectará la formación con el mercado laboral, reforzará la colaboración con los centros educativos y facilitará la integración del talento técnico en Acciona.