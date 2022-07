Acciona logra plusvalías de 21 millones con la venta, junto a ACS, de una autopista de más de 1.000 millones

Entrecanales manifiesta su descontento con el impuesto del 1,2% a las energéticas

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acciona, junto con ACS, ha vendido el 75% de una autopista de 11 kilómetros de longitud en Canadá, cuyo coste ascendió a más de 1.000 millones de euros, en una operación en la que Acciona ha obtenido unas plusvalías de 21 millones de euros.

Según han informado los directivos de la compañía en una conferencia con analistas, esta transacción ha implicado un múltiplo de 5,2 veces la inversión de capital efectuada, con una tasa interna de retorno de más del 40%.

Un consorcio formado por las dos empresas españolas, junto con la estadounidense Fluor, se adjudicó en 2010 este proyecto (Hon. Herb Gray Parkway), cuyas obras terminaron en 2015, entrando en operación ese mismo año.

Ahora, los fondos Connor, Clark & Lunn Infrastructure y Desjardins Global han adquirido esta participación mayoritaria, que corresponde a un 33% para cada uno de los actuales socios. No obstante, Acciona, ACS y Fluor mantendrán una participación minoritaria.

Además, la concesionaria formada por ACS y Fluor continuará prestando las operaciones de mantenimiento de la autopista durante los 23 años que quedan de contrato. ACS entró en este proyecto con su constructora Dragados, pero también con su concesionaria Iridium, por lo que será la que opere la carretera.

Respecto a la propuesto del Gobierno de aprobar un nuevo impuesto que gravará con un 1,2% la cifra de negocios del sector eléctrico, gasista y petrolero durante un periodo temporal de dos años, que afectará a los ejercicios 2022 y 2023, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, se ha mostrado contrario al mismo.

"Tenemos poca información y no sabemos aún en qué momento nos encontramos. El gravamen no es positivo, creemos que es un momento muy volátil en cuanto a regulación y fiscalidad, por lo que no estamos muy contentos con ello. Pero veremos el detalle y cómo nos afectará", ha añadido Entrecanales.