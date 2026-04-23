Los accionistas de BP votan contra dos resoluciones del consejo de administración

Archivo - Logo de BP. - Nicholas.T.Ansell/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la compañía petrolera BP ha recibido varios reveses este jueves durante la junta general de accionistas después de no recibir apoyo para aprobar dos resoluciones presentadas por la dirección y que casi el 18% de los accionistas no respaldaran a su presidente, Albert Manifold.

En concreto, los accionistas han rechazado una propuesta para cancelar varias resoluciones que obligaban a la compañía a presentar información relacionada con el medioambiente y también han evitado que se apruebe otra resolución con la que buscaban poder realizar juntas generales de manera telemática, según informa la agencia Bloomberg.

La resolución para evitar publicar datos climáticos tan solo ha contado con aproximadamente el 47% de los votos a favor, frente al 75% necesario para salir adelante.

Asimismo, el apoyo a la reelección de su presidente, Albert Manifold, ha contado con un importante voto de protesta que contrasta con otras votaciones en las que el respaldo rozaba casi la unanimidad, tal y como ocurrió con el predecesor de Manifold quien obtuvo el visto bueno del 96% de los accionistas.

Igualmente, la compañía ha recibido las críticas de parte de sus accionistas después de que no se admitiera a votación otra resolución presentada por el grupo activista 'Follow This', ante lo que Manifold se ha tenido que defender asegurando que los problemas de la resolución eran de forma y no de contenido.

"Si no presentan una resolución que cumpla con las normas, estamos legalmente obligados a no aceptarla", ha esgrimido el presidente de BP sin aclarar que requisitos incumplía.

Por otro lado, BP se ha comprometido a invertir más en petróleo y gas --en línea con el reajuste estratégico que lleva implementando en los últimos años--, algo solicitado por el fondo Elliott Investment Management, accionista de la compañía.