Los accionistas de HBX votarán la elección como consejero de Carlos Muñoz, cofundador de la compañía

Archivo - HBX Group. - HBX GROUP - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

HBX Group celebrará su junta general ordinaria de accionistas el próximo 12 de febrero, en la que se votará la elección como consejero a Carlos Muñoz, cofundador de la compañía que se desempeña actualmente como asesor sénior y anterior director comercial.

Muñoz, que reúne 26 años de experiencia en empresas como TUI Group o Barceló, ocupó altos cargos ejecutivos en HBX, liderando la estrategia comercial global, la innovación de productos, las asociaciones y la integración operativa en Europa, Asia y las Américas.

También se someterá a votación la elección de James Bilefield como director de la compañía, quien fue designado como consejero por acuerdo del consejo de administración de 25 de noviembre de 2026, según ha notificado la empresa este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Otro de los puntos del orden del día será la autoridad de asignar acciones por las que los consejeros podrán conceder derechos para suscribir o convertir valores en acciones (salvo que se trate de un plan de acciones para empleados) si cuentan con la autorización de los accionistas. Se podrá llevar a cabo hasta un importe nominal máximo de 824.131,94 euros en el primer caso o de 1,6 millones en el segundo.

HBX también llevará a la junta la aprobación de las cuentas anuales, el informe estratégico, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio finalizado en septiembre de 2025, además del informe y la política de remuneraciones de los consejeros.

PROGRAMA DE RECOMPRA Y REPARTO DE DIVIDENDOS

Este mismo viernes a primer hora de la mañana, HBX anunció un programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de euros y su intención de iniciar el pago regular de dividendos. Pasadas las 15.30 horas, las acciones de la compañía intercambian su precio a 8,74 euros cada una, marcando una subida del 8,44%.

En concreto, el grupo prevé destinar hasta 100 millones de euros a la recompra de acciones ordinarias, operación sujeta a la aprobación de los accionistas en la junta general anual del 12 de febrero. Bank of America se encargará de ejecutar el programa durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

Además, estima iniciar el pago regular de dividendos con uno a cuenta del ejercicio fiscal 2026, vinculado a un objetivo de 'pay-out' anual del 20% sobre los resultados ajustados, sujeto a la existencia de beneficios y reservas distribuibles.