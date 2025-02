Los accionistas minoritarios de Duro Felguera celebran que la SEPI no se haya negado a capitalizar la deuda

Insisten en que la compañía asturiana necesita un cambio "radical" en su gestión

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha celebrado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no se haya negado a la capitalización de la deuda de la compañía asturiana, que se ha mostrado "preocupada" tras la reunión que mantuvo este miércoles su consejo de administración con el holding público, que le ha pedido un plan de reestructuración.

"Desde el SAM hacemos un llamamiento al accionariado minoritario de Duro Felguera a unirse y respaldar al sindicato para conseguir que la SEPI capitalice su deuda, pues es imprescindible para evitar el concurso de la empresa cotizada más antigua de España", ha señalado este jueves a Europa Press el presidente del SAM, Eduardo Breña.

En el encuentro con la SEPI se abordó, entre otras cuestiones, la posibilidad de que la compañía asturiana solicitara directamente el concurso de acreedores, ya que el plazo del preconcurso vence el próximo 11 de marzo.

Los minoritarios han defendido que la SEPI, además de supervisar la gestión del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), ha participado "decisivamente" en la elección de socios y en la gestión de Duro Felguera, "cosa que no ha ocurrido con otras empresas rescatadas". "En consecuencia, debe actuar responsablemente", ha instado el sindicato.

El SAM ha apuntado que "debe ser invitado por la SEPI y los socios de control --Grupo Prodi y Mota Engil-- a participar en las reuniones con el fin de alcanzar una solución definitiva y real, sin parches ni patadas a seguir".

Por ello, los minoritarios han considerado que Duro Felguera necesita un cambio "radical en la gestión, austeridad, compromiso, honestidad, eficacia, confiabilidad y cultura del mérito". "En caso contrario, si no se cuenta con los accionistas, todo quedará en un parche temporal y es crucial que el mercado confíe en la asturiana como compañía que respeta a sus accionistas", han añadido.

"No pueden volverse a tomar decisiones cruciales sin que se cuente con los representantes de los accionistas minoritarios titulares del 46% del capital social", ha concluido el SAM.

LA SEPI PIDE UN PLAN DE REESTRUCTURACIÓN A DURO FELGUERA

De su parte, la SEPI ha pedido un plan de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía antes de hablar de capitalizar el préstamo, según han indicado fuentes próximas al consejo de administración de Duro Felguera a Europa Press.

"Ese plan debe ser analizado por los accionistas. No obstante, cabe reseñar que capitalizar la deuda no basta por sí sola, porque no resolvería las necesidades de liquidez de la compañía", han explicado estas mismas fuentes.

Ante esta situación, Duro Felguera ha reconocido estar "preocupada", pues ve que el plazo del preconcurso de acreedores se "agota" y es "fundamental" lograr la agilidad necesaria, tal y como ha indicado la compañía.

"Hemos tenido una reunión con la SEPI para explorar las posibilidades y seguir trabajando en alternativas de viabilidad para la compañía en el marco del preconcurso", ha explicado Duro Felguera.

La firma española de ingeniería se mostró este martes confiada en que la SEPI, que cuenta con dos asientos en el consejo de administración de Duro Felguera, iba a oficializar este miércoles su decisión de capitalizar la deuda de la asturiana.

La empresa, en el marco de su plan trazado tras haber solicitado el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre, ve "imprescindible" que la SEPI convierta en capital su deuda.

En concreto, el Gobierno, a través de la SEPI, tendría que convertir en acciones los 120 millones de euros que le "prestó" en mitad de la pandemia, lo que le daría la mayoría del capital.

La asturiana solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón con la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permitiera su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible.

En este contexto, las acciones de Duro Felguera cerraron la sesión de este miércoles con una subida del 12,22%, intercambiándose a un precio unitario de 0,28 euros.