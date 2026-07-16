ACM y Wafra aumentan su participación en la firma de inversión Ardian tras un acuerdo de compra de acciones

Archivo - Logotipo de la firma de inversión, Ardian. - ARDIAN - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Assurances du Crédit Mutuel (ACM) y Wafra, dos de los principales accionistas de la firma de inversión privada Ardian, han incrementado su participación en la compañía después de alcanzar un acuerdo para la compra de la totalidad de los títulos en poder de AXA, equivalentes a un 10% del capital social de la firma.

De esta manera, ACM eleva su participación al 23% y Wafra invertirá capital adicional tras su inversión minoritaria inicial en 2025, una operación que ejecutarán ejerciendo los derechos de suscripción preferente de los que disponen los accionistas actuales.

A pesar de esta transacción, los empleados de Ardian seguirán siendo el mayor grupo de accionistas, con aproximadamente el 40% de las acciones de la firma de inversión con sede en París.

AXA continuará su larga colaboración como uno de los principales inversores en los fondos de Ardian, mientras que se prevé que el acuerdo se complete entre finales de 2026 y principios de 2027.

"AXA ha sido nuestro socio cercano desde el principio, cuando Claude Bébéar me propuso crear una firma de capital riesgo en 1996 y así nació Ardian, entonces AXA Private Equity. Me complace ver que esta alianza de 30 años sigue prosperando gracias a la renovada confianza de AXA en nuestra estrategia, a través de sus inversiones como cliente, junto con la creciente demanda de nuestra base de accionistas, diversa a nivel internacional", ha sostenido el consejero delegado y fundador de Ardian, Dominique Senequier.

"Nos complace constatar la continua demanda por parte de nuestros accionistas actuales con este acuerdo. Refuerza aún más nuestra propiedad internacional, a la vez que preserva el modelo de gobernanza y cultura a largo plazo, que sigue siendo la base del éxito de Ardian", ha indicado el presidente del Comité de Supervisión de Ardian, Patrick Thomas.