ACS gana 510 millones hasta junio, un 13% más, y alcanza ingresos de 26.170 millones

Archivo - El presidente de ACS, Florentino Pérez (d), durante la junta de accionistas de ACS, en Ifema Madrid, a 8 de mayo de 2026, en Madrid - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

ACS obtuvo un beneficio neto atribuible de 510 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según su última cuenta de resultados semestrales.

Excluyendo los resultados extraordinarios registrados en 2025, el beneficio neto ordinario del grupo aumentó un 30%, en línea con las previsiones actualizadas para 2026, gracias a la mayor aportación de Turner, su filial estadounidense, y a la actividad de Ingeniería y Construcción.

Las ventas alcanzaron los 26.168 millones de euros en este periodo, un 8,5% más, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 1.618 millones de euros, un 12,8% superior. La cartera de proyectos es de 105.856 millones de euros, un 18,5% por encima de hace un año.

Por divisiones, Turner aumentó un 15,7% sus ventas, impulsadas por el buen comportamiento en el sector de centros de datos y respaldadas por el crecimiento en segmentos como infraestructuras deportivas, farmacéutico y aeroportuario. El margen de rentabilidad subió 64 puntos básicos, hasta el 4%, por los proyectos de mayor valor añadido.

Su filial australiana, Cimic, facturó un 4% más, también apoyada en los centros de datos en la región de Asia Pacífico, con adjudicaciones por valor de 6.413 millones de euros en los seis primeros meses del año.

Las ventas del área del Ingeniería y Construcción aumentaron un 4,4%, gracias a su actividad en ámbitos como la movilidad sostenible, infraestructuras digitales y defensa, en los que el grupo también se encuentra enfocado, sobre todo en Estados Unidos, España y Alemania.

En cuanto a Infraestructuras, la facturación de Abertis avanzó un 5%, al tiempo que su concesionaria Iridium obtuvo un beneficio antes de impuestos de 20 millones de euros y ACS Digital & Energy (que engloba el desarrollo de centros de datos) se anotó unas pérdidas de 7 millones de euros por su incipiente estado de desarrollo.

En el plano financiero, la compañía cerró el primer semestre 2026 con una posición de caja neta de 1.006 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.208 millones desde junio de 2025, gracias a la colocación acelerada de acciones en el mercado por valor de 1.703 millones de euros y en la generación de caja del grupo, con un flujo de caja operativo neto de 2.304 millones en los últimos doce meses.