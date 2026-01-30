Administrador concursal de NeoElectra ve en el desbloqueo de ayudas a la cogeneración "un cambio de escenario"

Planta NeoElectra - RSM

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

RSM, el administrador concursal de NeoElectra, confía en que el desbloqueo de Bruselas de las ayudas a la cogeneración por parte del Gobierno español suponga "un posible cambio de escenario" para la compañía productora independiente de energía eléctrica y térmica para uso industrial.

NeoElectra solicitó formalmente al Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona la declaración de concurso de acreedores, petición que fue aceptada por la autoridad judicial y que derivó en el nombramiento de RSM como administrador concursal.

En un comunicado, RSM consideró este desbloqueo de Bruselas "como algo muy positivo para el devenir del proceso, en la medida en la que las plantas del grupo NeoElectra han ganado, tras el anuncio, un interés adicional por parte de los inversores".

Esta semana, Bruselas autorizó 3.100 millones de euros en ayudas de Estado, desbloqueando las subastas planteadas por España hace un año, tras un exhaustivo análisis técnico de la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Comisión Europea ha considerado que dicho esquema se ajusta a las normas del mercado interior en materia de ayudas de Estado y que genera un efecto incentivador real al promover inversiones estratégicas que, de otro modo, difícilmente se materializarían, limitando además la ayuda pública al mínimo necesario para mejorar la eficiencia energética.

De esta manera, la decisión comunitaria habilita la adjudicación de 1.200 megavatios (MW) de nueva potencia, distribuidos en tres subastas sucesivas, y activa un régimen de ayudas con una vigencia de diez años que movilizará aproximadamente esos 3.100 millones de euros destinados a instalaciones industriales de producción combinada de calor y electricidad de alta eficiencia, tanto nuevas como modernizadas.

RSM indicó que este nuevo marco normativo no solo impulsa la renovación del parque de cogeneración español, "sino que reconoce el valor estratégico de aquellas compañías que, como NeoElectra, han invertido de forma sostenida en tecnología, eficiencia y sostenibilidad incluso en entornos de elevada incertidumbre regulatoria".

De esta manera, consideró que, en este escenario, NeoElectra, que cuenta con presencia en España, Francia y Chile, "se posiciona como una plataforma energética especialmente relevante por la calidad y el grado de madurez de sus activos industriales".