Adolfo Domínguez firma financiación sostenible por 11 millones y eleva su liquidez a corto a 28 millones

Archivo - La presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez; a su llegada a la Junta General de Accionistas de Adolfo Domínguez SA, a 3 de junio de 2026 - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adolfo Domínguez ha suscrito un nuevo acuerdo marco de financiación vinculado a indicadores de sostenibilidad con su 'pool' bancario, en virtud del cual obtiene 11 millones en líneas a corto y largo plazo y eleva su liquidez a corto a 28 millones.

El sinditaco bancario está integrado por Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankinter, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma textil incrementa sus líneas actuales de financiación a corto plazo en 5 millones de euros, hasta situarlas en un total de 28 millones de euros.

Adicionalmente, la compañía ha formalizado una nueva financiación a largo plazo por importe de 6 millones de euros.

La empresa ha señalado que esta operación le permite reforzar y equilibrar su estructura financiera, al tiempo que gana mayor flexibilidad para atender sus necesidades operativas y de inversión.

Asimismo, Adolfo Domínguez mantiene su compromiso de vincular su financiación a criterios de sostenibilidad, alineando su estrategia financiera con objetivos ambientales y sociales.