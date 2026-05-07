La afluencia a los centros comerciales se eleva un 3,3% en abril en España

Centro comercial de Carmila - CARMILA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La afluencia a los centros comerciales españoles se ha elevado un 3,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, según el índice mensual publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones retail.

En concreto, el acumulado anual se sitúa en el 5,6%, mientras que si se comparan los últimos 12 meses (mayo 2025 a abril 2026 frente a mayo 2024 a abril 2025), éste se sitúa en los 3,5%.

"Abril convierte al centro comercial en un destino natural. La llegada del buen tiempo, que obliga al cambio de armario y las probables compras de ropa, así como la búsqueda de planes de ocio en familia durante las vacaciones de Semana Santa, convierten a estos espacios en destinos en sí mismos. Y es que la oferta experiencial de los centros comerciales (restauración, cine y eventos) es tan importante como la propia oferta comercial", ha explicado Ezequiel Durán, General Manager de Traffic Insights Iberia en Sensormatic Solutions.

Por su parte, en el caso de Portugal, la visita de clientes a los centros comerciales lusos descendió un 2,2% respecto a abril de 2025, con un acumulado anual que se sitúa en el -0,2%.