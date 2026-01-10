Agricultores catalanes sobre el pacto UE-Mercosur: "Solo se beneficiarán grandes inversores"

Varias personas cortan la carretera durante una protesta, en una imagen de archivo. - Glòria Sánchez - Europa Press

Los agricultores catalanes, movilizados este jueves y viernes en diferentes puntos del territorio contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, temen el impacto negativo que tendrá este pacto en sus negocios y critican que las ganancias no llegarán a sus bolsillos: "Solo se beneficiarán grandes inversores".

Entre las voces críticas se encuentra la de Rafel Verdiell, arrocero con 100 hectáreas en el Delta de l'Ebre (Tarragona), que sostiene en declaraciones a Europa Press que la asimetría regulatoria entre ambos bloques comerciales fomentará la competencia desleal al permitir la entrada de productos que no cumplen con las estrictas normativas ambientales impuestas en Europa.

"Nos toman el pelo: se aprovechan de ellos porque son mano de obra barata y arruinan a los agricultores europeos. Este acuerdo nos afectará muy negativamente, no podemos competir contra esos países", alerta el agricultor.

INFORME DE ACCIÓ

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado este viernes, afectaría de forma muy diferente a distintos sectores clave de la economía catalana, y mientras las exportaciones del sector del automóvil, por ejemplo, podrían aumentar con la reducción de aranceles, el sector agroalimentario, como el arrocero, podría verse perjudicado.

Según el informe 'Impactes econòmics de l'acord UE-Mercosur a Catalunya', elaborado por Acció --la agencia para la competitividad de la empresa del Govern-- a finales de 2024, Catalunya es la segunda comunidad autónoma española que más importa de Mercosur, con un 20,8% del total y únicamente por detrás de Andalucía.

Las importaciones catalanas de Mercosur han aumentado exponencialmente en las dos últimas décadas, con un crecimiento de las compras catalanas a la región de un 58% más entre 2020 y 2023, concentradas especialmente en productos agrícolas como habas, frutas, aceites, arroz o carne, hasta suponer un 70% del total.

El acuerdo entre ambas regiones, que comporta una reducción significativa de los aranceles al comercio entre los países de ambos lados del océano, hará aumentar la competencia y "puede perjudicar a aquellos productos agrícolas que Catalunya también exporta a la UE, como es el arroz o el vino, alerta el informe.

GRANDES DISTRIBUIDORAS

El responsable del arroz en Unió de Pagesos, Josep Antoni Vidal, que es también dueño de explotaciones arroceras en el Delta de l'Ebre, explica a Europa Press que la voluntad real de este acuerdo no es otro que generar beneficios para las grandes distribuidoras.

Pone de ejemplo la iniciativa 'Todo excepto armas' impulsada por la UE, bajo la cual todas las importaciones de los países miembro desde países menos desarrollados del mundo están libres de aranceles, con la excepción de las armas, para ayudarles a salir de la pobreza.

"Uno de los países a quienes beneficiaba era Birmania, el actual Myanmar, uno de los exportadores de arroz de España, pero esta gente hoy continúa igual de pobre. En estos acuerdos no se beneficia la población local, sino las grandes distribuidoras", asevera Vidal.

CARNE PORCINA

Según el informe de Acció, la entrada de productos procedentes del Mercosur, especialmente carne bovina, de ave y aceite de soja, podría actuar como "sustitutivo" de la carne de cerdo y el aceite de oliva catalán, lo que puede afectar negativamente a las exportaciones catalanas de estos productos.

El ganadero Rossend Saltiveri, propietario de una explotación de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), cuenta a Europa Press que las disparidades de las exigencias técnicas y sanitarias entre la UE y Mercosur serán otro obstáculo para la comercialización de la carne de cerdo, mermada por la crisis de la peste porcina africana (PPA).

"Si quieren introducir producción en Europa, debería ser con las mismas condiciones que tenemos nosotros, que son mucho más exigentes en términos de bienestar animal o de prohibición de determinados fitosanitarios y productos", ha reclamado.

Aunque Saltiveri reconoce que el sector porcino europeo no se enfrenta a una amenaza tan inmediata como el vacuno, la avicultura o el arroz, pone el foco en el potencial exportador de Brasil: "Es un gran productor de carne de cerdo y lo será aún más. Es cierto que tiene una mayor necesidad de cubrir consumo interno, pero sus costes de producción y la exigencia de sus normativas son más bajos".

RESPUESTA INSTITUCIONAL

A pesar de las protestas de los agricultores, que el jueves de madrugada comenzaron en Catalunya pero que también se han llevado a cabo en diferentes puntos de Francia, Alemania o Grecia, el conjunto de Estados miembro dio el viernes luz verde a la firma del acuerdo gracias a la mayoría cualificada.

El 'Sí' europeo no ha sido, sin embargo, absoluto, y mientras que Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda han votado en contra, Bélgica se ha abstenido, mientras que España se ha alzado durante la negociación como uno de los principales defensores del acuerdo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió el pasado jueves que "es un grave error ver Mercosur como una amenaza, porque es una gran oportunidad, pero también para el sector agroalimentario".

ORDEIG PIDE UNAS "REGLAS CLARAS"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, dijo este viernes antes de reunirse con representantes de las movilizaciones agrarias que el sector primario catalán no debe preocuparse para ser competitivo con los países del Mercosur "si se hace con las reglas claras y con igualdad de oportunidades".

Subrayó que no se puedan importar productos que no sigan los mismos controles y limitaciones que tienen los productos europeos, al tiempo que pidió una solución pactada con los agricultores para levantar los cortes de carreteras o accesos al Port de Tarragona para así evitar "un perjuicio económico muy grande".