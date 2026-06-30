Agricultura eleva a 1.304 millones las ayudas por las borrascas tras un segundo pago de 223 millones

Agricultores durante la recolección de patatas en una explotación agrícola en plena campaña. A 31 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado este martes un nuevo abono de 223.388.567 euros en ayudas extraordinarias a 12.025 titulares de explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura afectados por el tren de borrascas registrado entre enero y febrero.

Con este segundo pago, el importe total abonado por el Gobierno en esta línea de ayudas alcanza ya los 1.304 millones de euros, distribuidos entre 110.074 agricultores y ganaderos.

Estas subvenciones extraordinarias establecen cuantías individuales para los afectados de entre 5.000 y 25.000 euros.

Con este desembolso, el Ejecutivo continúa con la ejecución de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026 para responder a este episodio climático, apoyar al sector agrario y contribuir a la recuperación de las explotaciones.

Los agricultores y ganaderos que reciben ahora la ayuda figuraban en el segundo listado de potenciales beneficiarios publicado el pasado 30 de abril, el cual incluía a un total de 27.462 titulares.

De ellos, los 12.025 definitivos han formalizado dentro del plazo establecido la aceptación expresa de la ayuda y la firma de la declaración responsable de los daños, que fueron evaluados de oficio.

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

Este segundo listado incorpora principalmente a agricultores y ganaderos que no percibieron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en 2025, pero que figuran inscritos en los registros autonómicos de explotaciones agrarias o en el Registro General de Explotaciones Ganaderas.

De igual forma, incluye a quienes solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor en Andalucía y Extremadura durante la campaña de 2025.

Por último, el Ministerio ha anunciado que próximamente se procederá a la publicación de un tercer listado de potenciales beneficiarios de estas ayudas.