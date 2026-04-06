Agricultura informa del proceso para recibir las ayudas por las borrascas en Andalucía y Extremadura

Tareas de limpieza en el barrio de El Pris, una de las zonas más afectadas por el paso de la borrasca Therese, a 25 de marzo de 2026, en Tacoronte, Tenerife, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado este lunes a los representantes del sector agrario sobre el procedimiento para la recepción de las ayudas directas destinadas a paliar los daños provocados por el reciente tren de borrascas en las comunidades de Andalucía y Extremadura.

En una reunión celebrada en la sede del ministerio, el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, y la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Silvia Capdevila, han trasladado los detalles a las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones) y a Cooperativas Agro-alimentarias.

El periodo para que los beneficiarios acepten formalmente estas subvenciones, financiadas con fondos públicos, se inicia este martes, 7 de abril, y permanecerá abierto hasta el próximo 27 de abril. Según han detallado desde el departamento, la cuantía de la ayuda "oscilará entre los 5.000 y los 25.000 euros por beneficiario".

El ministerio ya ha publicado una resolución que identifica a los primeros 140.000 potenciales beneficiarios de estas ayudas, que tienen como objetivo compensar la pérdida de renta en las explotaciones afectadas. Sin embargo, se ha recordado que el importe recibido no podrá ser "superior al daño originado en las explotaciones por los fenómenos climáticos".

Desde el ministerio han subrayado que estas ayudas, reguladas bajo el Real Decreto-ley 5/2026, mantienen un carácter de tramitación de oficio para asegurar un "pago rápido" a los agricultores y ganaderos. La necesidad de una aceptación expresa con declaración responsable busca garantizar el "correcto destino de los fondos públicos" ante el elevado volumen económico y de beneficiarios.

En lo relativo al trámite técnico, los responsables del Ministerio han trasladado un mensaje de tranquilidad a las organizaciones agrarias y cooperativas sobre la cumplimentación del formulario que se abrirá mañana en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Han subrayado que se trata de un procedimiento "sencillo y rápido" que se podrá completar en apenas unos minutos.

Además, han puntualizado que los propios beneficiarios podrán rellenar la documentación de aceptación de la ayuda personalmente o bien realizarlo a través de sus representantes habituales para la solicitud de la Política Agraria Común (PAC), como las propias organizaciones profesionales agrarias, cooperativas u otras entidades colaboradoras.

INVERSIONES ADICIONALES EN SEGUROS E INFRAESTRUCTURAS

Esta línea de ayudas se suma a otras acciones ya ejecutadas por el Gobierno. El pasado 27 de marzo, el ministerio abonó 23,9 millones de euros a más de 17.000 titulares de explotaciones en las zonas afectadas. Este pago permitió incrementar la subvención de la prima del seguro agrario hasta el 70%, el máximo permitido por la normativa de la Unión Europea.

Por otro lado, el Ejecutivo ha consignado una inversión de 600 millones de euros para la "reparación de infraestructuras dañadas", como regadíos y caminos rurales, en todo el territorio andaluz y extremeño.

Finalmente, se ha recordado la habilitación de 100 millones de euros adicionales a través de la línea ICO-MAPA-SAECA para facilitar el acceso a financiación a los profesionales del sector afectados por las lluvias y vientos huracanados. El plazo para optar a estos créditos y avales se abrirá "en los próximos días", han señalado.