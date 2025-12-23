Agricultura y Seiasa amplían el convenio de modernización de regadíos por 96,8 millones

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sexta adenda al convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para la ejecución de obras de modernización y consolidación de regadíos declaradas de interés general del Estado supondrá una inversión pública de 96,8 millones de euros, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La adenda contempla la ejecución de 23 nuevas obras de modernización de regadíos, para las cuales el Ministerio aporta 87,5 millones de euros, así como diversas actuaciones incluidas en el tercer periodo intercampaña 2025-2026 del plan de actuación destinado a la reparación de diferentes elementos de infraestructuras ya ejecutadas y afectadas por vicios ocultos, por un importe de 9,3 millones de euros.

Las nuevas actuaciones contempladas en la adenda, firmada el pasado 9 de diciembre, contarán con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) por 83,8 millones de euros y de las comunidades de regantes, que aportarán 86,6 millones. La inversión total en las 23 nuevas actuaciones asciende así a 258 millones de euros.

De estas nuevas actuaciones encomendadas a Seiasa, 12 se localizan en Andalucía, con una inversión global de 141,3 millones de euros; tres en Castilla y León (64,2 millones de euros); siete en Extremadura (42,4 millones de euros) y una en Castilla-La Mancha (10 millones de euros).

La financiación procedente de fondos comunitarios y la inclusión del programa en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) demuestran el apoyo de la Unión Europea a la modernización de los regadíos.

Con esta nueva ampliación del capital social de Seiasa, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reitera su compromiso con la modernización de los regadíos y ratifica que estas actuaciones tienen un carácter prioritario dentro de la política agraria del Gobierno en esta legislatura, dado que el riego sostenible constituye la base del presente y el futuro de las producciones agrícolas.