Agroseguro abona más del 80% de las indemnizaciones de los siniestros ocurridos en cultivos herbáceos

En total se ha pagado 93,7 millones MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agroseguro ha abonado durante el mes de agosto las indemnizaciones correspondientes a los siniestros registrados en la cosecha 2025 de cultivos herbáceos, principalmente por tormentas de pedrisco en explotaciones de cereal de invierno.

En concreto, con lo que se abona hoy, se alcanzan los 93,7 millones de euros por siniestros registrados en estos cultivos, lo que ya supone el 80,6% de la estimación para el total de la línea y por todos los riesgos ocurridos.

De esta forma, la cantidad más elevada de los pagos realizados (36,8 millones de euros) corresponde a productores asegurados en Castilla y León. Agroseguro ha señalado que continuará con el pago del resto de las indemnizaciones a lo largo de las próximas semanas.

Esta semana, además, se siguen abonando indemnizaciones a productores asegurados en otras líneas de seguro, como frutales (10,4 millones de euros) y hortalizas (3,2 millones de euros), así como tres millones de euros en el conjunto de los seguros pecuarios. En total, este jueves se abonan más de 27 millones de euros en indemnizaciones.