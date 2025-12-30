Air Europa amplía hasta el 31 de enero la cancelación de sus vuelos a Venezuela

Archivo - Avión de Air Europa - AIR EUROPA - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Air Europa ha ampliado la cancelación de los vuelos hacia y desde Caracas (Venezuela), que estaban programados, hasta el próximo 31 de enero incluido "debido a la situación en Venezuela", según ha informado este lunes la aerolínea.

La compañía aérea suspendió sus operaciones en Venezuela el pasado 24 de noviembre y desde entonces ha ido prorrogando la cancelación de las operaciones.

Para los viajeros afectados, la aerolínea española ofrece cambios de fecha gratuito en la misma cabena hasta el 31 de marzo de 2026, así como cambio de ruta en un vuelo operado por Air Europa a o desde Medellín (Colombia), Bogotá (Colombia) o Panamá para viajar hasta los 14 días posteriores a la fecha de salida de su vuelo original.

Si el viajero no sabe en qué fecha viajar, la aerolínea ofrece la posibilidad de guardar el importe del billete para usarlo como crédito en una compra futura (válido para cualquier destino operado por Air Europa, reembolsable). Además se puede solicitar un reembolso por el importae de los billetes.

Iberia y Plus Ultra también han prolongado hasta el 31 de enero la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

La aerolínea Iberia ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o solicitar el reembolso del importe del billete. La intención de la compañía es retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad.

También Plus Ultra ha confirmado su intención de prorrogar la suspensión al menos hasta el próximo 31 de enero. Esta aerolínea, para la que Venezuela representa una parte sustancial de su negocio, está ofreciendo a sus clientes conexiones entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia para después enlazar con Caracas en la aerolínea Laser, que normalmente le arrienda aviones y tripulaciones a Plus Ultra.

Las tres compañías que operan entre ambos países tienen suspendida sus licencias para volar a Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía).

La crisis de conectividad aérea en Venezuela se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe.