Airbnb destina más de 40 millones a apoyar el desarrollo económico de los destinos rurales en España

Airbnb ha anunciado el lanzamiento de 'Compromiso rural', un plan de acción exclusivo en España para apoyar el desarrollo económico de los destinos rurales, dotado con 50 millones de dólares (43 millones de euros) en tres años y basado en la promoción de nuevos lugares turísticos, ayudas al comercio de proximidad y proyectos de revitalización de localidades.

Esta iniciativa responde al fuerte deseo entre los viajeros nacionales de explorar destinos fuera de las rutas o destinos habituales, según un comunicado de este martes.

Con arreglo a sus datos, los anfitriones y la oferta de alquileres de corta duración a través de Airbnb ya están presentes en 5.300 pueblos de toda España y casi el 70% de los españoles ya la utiliza para viajar a destinos no urbanos en España.

Sobre España, la firma ha afirmado que, pese a ser la segunda potencia turística mundial, los destinos rurales españoles registran hasta siete veces menos noches reservadas que las zonas rurales francesas, tres veces menos que las del Reino Unido, y la mitad que las de Italia.

Para el director general de Airbnb Marketing Services para España y Portugal, Jaime Rodríguez, esta brecha resalta el "inmenso potencial" para transformar el modelo turístico español.

En este contexto, el objetivo de Airbnb es satisfacer esta demanda de manera "responsable", contribuyendo a la revitalización de áreas que "quedan fuera del mapa turístico", como los más de 1.800 pueblos españoles que están en riesgo de extinción.

DOS PILARES: ACCIÓN RURAL Y PROMOCIÓN

En concreto, el plan de acción de la compañía se estructura en dos únicos pilares. En primer lugar, la acción rural, dotada con 38 millones de dólares (32,8 millones de euros), busca poner en marcha proyectos de revitalización en localidades rurales a través de la actividad turística.

En este caso, las iniciativas incluidas en este punto son financiar renovaciones de viviendas en zonas rurales y crear un fondo para rehabilitación de casas vacías, preservando el patrimonio arquitectónico local, y apoyar proyectos de desarrollo comercial local.

También destacan medidas enfocadas en el patrimonio cultural, mediante el acondicionamiento de lugares y centros de alto valor patrimonial, cultural y natural, para "aumentar el orgullo local y atraer el turismo".

Mientras, el segundo pilar, que cuenta con 12 millones de dólares (10,3 millones de euros), está dedicado a fomentar mediante la promoción el aumento de la demanda de visitantes nacionales e internacionales a este tipo de regiones.

En el campo del marketing de destino, Airbnb ha asegurado que está formalizando colaboraciones con entidades locales, comenzando con una alianza con la asociación Pueblos Mágicos de España para promover la dispersión del turismo.

Por último, promoverá el astroturismo a través de la Fundación Starlight y colaborará con asociaciones que promueven el desarrollo rural en áreas como vivienda, emprendimiento y turismo sostenible, incluyendo la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) o la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), entre otras.