Airbnb.org ofrecerá alojamiento de emergencia para los afectados por los incendios en Madrid y Ávila

Una llama en el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Airbnb.org, la organización sin ánimo de lucro fundada por Airbnb, ha activado un programa de alojamiento temporal gratuito para las personas desplazadas por los incendios forestales en Madrid y Ávila, en colaboración con la Asociación Mensajeros de la Paz.

La organización ha puesto en marcha esta respuesta de emergencia tras los incendios que han obligado a evacuar a decenas de miles de personas en ambas provincias y que han llevado al Gobierno de España a declarar el estado de emergencia nacional, por primera vez en el país debido a un incendio forestal.

A través de este programa, las personas cuya residencia habitual se encuentre en una zona con una orden de evacuación obligatoria podrán solicitar alojamiento gratuito a través de la Asociación Mensajeros de la Paz. En cambio, quienes únicamente hayan recibido un aviso o una recomendación de evacuación no podrán acceder a estas estancias.

La entidad colaborará con los ayuntamientos y las autoridades locales para identificar a las familias desplazadas y derivarlas a las distintas soluciones de alojamiento disponibles, entre ellas las ofrecidas por Airbnb.org.

El director ejecutivo de Airbnb.org, Christoph Gorder, ha apuntado que la iniciativa pretende garantizar que las familias desplazadas dispongan de un lugar donde alojarse durante la emergencia y destacó la colaboración con la Asociación Mensajeros de la Paz para facilitar estancias gratuitas a las personas afectadas en Madrid y Ávila.

La organización también ha habilitado la posibilidad de realizar donaciones para financiar alojamientos de emergencia en esta y futuras intervenciones, al tiempo que anima a los anfitriones de Airbnb a ofrecer estancias con descuento para las personas desplazadas.

Airbnb destinará a Airbnb.org las comisiones por servicio correspondientes a estas reservas y mantendrá la cobertura AirCover para los anfitriones.

Airbnb.org ha recordado además que su programa de respuesta ante emergencias ya se ha activado anteriormente en España, como ocurrió tras la DANA de la Comunidad Valenciana en 2024, cuando proporcionó alojamiento temporal tanto a personas desplazadas como a equipos de emergencias en Valencia y Castellón.

Asimismo, la organización está impulsando también en España un programa de estancias médicas para familias que deben desplazarse para recibir tratamiento y, más recientemente, facilitó alojamiento de emergencia a equipos de primera respuesta de Save the Children tras los terremotos registrados en Venezuela.