Airbus y la Comunidad de Madrid refuerzan su colaboración con nuevos proyectos en defensa y drones

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y Airbus han reforzado este viernes su colaboración con el objetivo de impulsar nuevos proyectos conjuntos en el ámbito aeroespacial y de la Defensa, así como en la futura Estrategia de Impulso del Ecosistema de Drones, que contará con una inversión autonómica de 15 millones de euros.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha recibido a una delegación de la compañía europea para analizar los programas en marcha y explorar nuevas iniciativas, según ha informado el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un comunicado en el que subraya que ha firmado varios convenios con Airbus para la puesta en marcha de una serie de actividades formativas que tienen un porcentaje de inserción laboral superior al 80 por ciento.

Asimismo, el Gobierno autonómico ha respaldado a la empresa en proyectos como HyPower, pionero en la investigación de pilas de combustible de hidrógeno verde aplicadas a la aviación, y ha comprometido una subvención para la construcción de un museo aeronáutico en sus instalaciones.

Airbus, líder mundial en el diseño y fabricación de aviones comerciales y militares, helicópteros y sistemas espaciales, tiene en Getafe su tercera mayor planta en importancia, tras las de Toulouse, en Francia, y la de Hamburgo en Alemania.

En la Comunidad de Madrid se concentran actualmente 37 empresas del sector aeroespacial que dan empleo a casi 15.000 personas, el 34,5 por ciento del total nacional, y registran una cifra de negocio de más de 5.120 millones de euros, lo que representa el 53,7 por ciento del volumen de toda España.