Airbus da por cerrada la mesa de negociación de la huelga tras rechazar los sindicatos su suspensión previa

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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha anunciado el cierre de la mesa de negociación relativa a la huelga convocada por los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, tras no haber alcanzado en la jornada de ayer un acuerdo para suspender o pausar las paros como condición previa para avanzar en el diálogo, según se ha indicado formalmente desde el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

La decisión de la compañía se produce después de que el pasado lunes los empleados integrados en las asambleas respaldaran la continuidad de las movilizaciones.

En dicha votación, alrededor de 1.000 trabajadores -de una plantilla total que asciende a unos 15.000 empleados de Airbus en España- se pronunciaron a favor de mantener la huelga.

Tras la suspensión de dicho foro de mediación, el fabricante aeronáutico continuará el proceso negociador a través de una segunda mesa en el marco del SIMA.

Este segundo órgano de mediación fue solicitado por la propia dirección de Airbus a finales de julio, tras la celebración de un referéndum dirigido a la totalidad de la plantilla.

En esta mesa participan las representaciones sindicales que no se encuentran vinculadas a la convocatoria de la huelga.

OFERTA DE MEJORAS E IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD

En el marco de las conversaciones, Airbus presentó el pasado jueves una nueva propuesta a la representación sindical.

Según ha detallado la empresa, esta oferta incorpora mejoras adicionales respecto a los planteamientos previos, así como las aclaraciones específicas solicitadas por las partes.

La compañía califica la propuesta como "equilibrada y justa", al considerar que mejora las condiciones laborales del conjunto de la plantilla al tiempo que garantiza la "posición competitiva" del grupo en el ámbito nacional e internacional.

Fuentes del consorcio europeo han reiterado su compromiso con la negociación y la consecución de la "paz social" para superar el conflicto actual en sus plantas españolas.

Asimismo, la dirección ha subrayado que su prioridad estratégica sigue siendo preservar "la estabilidad de la compañía", velar por el bienestar y la seguridad de sus trabajadores, y asegurar el futuro de su actividad industrial y de su peso dentro de la estructura global de Airbus.