Airbus España nombra a Soledad Muñoz nueva directora de Recursos Humanos en pleno conflicto laboral

Archivo - FILED - 07 March 2018, Bremen: A view of the Airbus logo on the facade of the company's headquarters in Bremen. - Mohssen Assanimoghaddam/Deutsche / DPA - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Airbus España ha nombrado a Soledad Muñoz como nueva directora de Recursos Humanos, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press, en pleno conflicto laboral del fabricante en el país, con el horizonte de una posible huelga indefinida desde el 24 de agosto convocada por los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL.

De esta manera, la nueva directora sustituye a Antonio Lasada, que pasará a ocupar la misma posición en China, tras más de 10 años al frente de esta dirección en territorio nacional.

Con amplia trayectoria dentro de la firma europea, Muñoz ostentaba hasta ahora el mismo cargo en Air Power, una de las líneas de negocio de la división de Defense and Space en la multinacional. Es licenciada en la Universidad Autónoma de Madrid, con un Máster de Dirección Estratégica de Recursos Humanos en la Escuela de Organización Industrial.

PRÓXIMA HUELGA

En cuanto a la nueva convocatoria de huelga en las fábricas de España, Airbus ha contratado al bufete de abogados Baker Mckenzie con el fin de encarrilar las negociaciones con los sindicatos y llegar a un acuerdo para evitar las movilizaciones.

Tras las protestas del mes de julio, lideradas por el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), y el rechazo a un preacuerdo planteado por la empresa, el fabricante decidió acudir a una mediación profesional ante el SIMA para acercar posturas.

Con la nueva convocatoria de huelga indefinida, Airbus ha vuelto a iniciar conversaciones con los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, aunque éstos no acudieron a la última reunión prevista del 11 de agosto. El próximo encuentro se ha fijado para mañana jueves, 20 de agosto, pero sin saber aún la disposición de los representantes sindicales.