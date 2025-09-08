Airbus inicia un programa limitado de recompra de acciones para planes de retribución a empleados

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Airbus ha puesto en marcha un programa limitado de recompra de acciones con el objetivo de respaldar futuros planes de participación de empleados y compensación en acciones, informó este lunes la compañía.

El programa, que se desarrollará en el mercado abierto hasta el 16 de enero de 2026, contempla la adquisición de un máximo de 4,14 millones de títulos de la compañía. La operación se ejecutará en una o varias fases, de acuerdo con la normativa europea.

Para la primera fase, Airbus ha encargado a una firma de inversión la recompra de hasta 2,07 millones de acciones, entre el 8 de septiembre y el 31 de octubre de 2025. La compañía subrayó que las decisiones sobre el calendario de compras serán tomadas de manera independiente por la entidad mandatada.

El plan se ampara en la autorización otorgada por los accionistas en la junta general celebrada el 15 de abril de 2025, que permite al consejo de administración recomprar hasta un 10% del capital social emitido.

Según Airbus, esta medida busca dar soporte a futuros programas de participación accionarial y compensación basada en acciones, al tiempo que se evita la dilución de los actuales accionistas.

La compañía precisó que irá ofreciendo información detallada sobre el avance del programa, disponible también en su web corporativa.