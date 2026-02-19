Airbus sigue creyendo en el programa FCAS y se muestra dispuesto a "apoyar una solución con dos cazas"

Archivo - Prototipo del futuro avión de combate europeo (NGWS/FCAS/SCAF) - MINISTERIO DE DEFENSA - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ha asegurado que desde la firma siguen creyendo en el programa del nuevo caza Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés) desarrollado entre España, Francia y Alemania, al tiempo que se ha mostrado dispuesto a "apoyar una solución con dos cazas".

"Apoyaríamos una solución con dos cazas y nos comprometemos a desempeñar un papel de liderazgo en un FCAS reorganizado de este tipo, llevado a cabo mediante la cooperación europea", ha manifestado este jueves en la rueda de prensa de presentación de los resultados de la empresa en 2025.

En este sentido, el directivo ha señalado que han dedicado "mucho tiempo y energía a apoyar este programa", para luego reconocer que sí que en la actualidad existe "un punto muerto relacionado con las expectativas sobre la gobernanza, que difieren entre los socios en cuanto a lo que significa el liderazgo y lo que significa la cooperación".

DIPSUTAS ENTRE PARÍS Y BERLÍN

Cabe recordar que dicho proyecto debería estar operativo alrededor de 2040, pero puede ser difícil cumplir ese plazo debido a las disputas, principalmente entre París y Berlín, sobre si la alemana Dassault Aviation o Airbus debería liderar el proyecto. De su lado, España participa con la empresa Indra en la parte enfocada en sensores, Inteligencia Artificial (IA) y combate colaborativo.

A las mencionadas rencillas se suma que este pasado miércoles el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se mostró escéptico sobre la viabilidad del FCAS, apuntando a "problemas en el perfil de requisitos".

En este contexto, Airbus ha apuntado que creen que el programa se encuentra "en una coyuntura difícil", a pesar de lo que ha expresado que "siguen creyendo que el programa en su conjunto tiene sentido y que no deben poner en peligro el progreso de los demás pilares".

FALTA DE INVERSIÓN EN DEFENSA

"Queremos un caza de sexta generación", ha recalcado Faury, que aprovechando la ocasión ha puesto el foco en que en Europa "no se invierte suficiente dinero en defensa ni en sus fabricantes". Al hilo, el ejecutivo ha explicado que por dicho motivo "se compra demasiado fuera de Europa y no se compra de forma inteligente", ya que se compra de forma "demasiado fragmentada y no se compra lo suficiente de forma conjunta para las necesidades comunes".

Por último, la empresa aeronáutica ha resaltado que como empresa "pueden aportar capacidades militares a Europa a gran escala gracias a la dualidad de nuestros productos".

"Creo que probablemente somos de los que damos un paso al frente en lo que respecta a la cooperación europea en defensa", ha apuntado Faury, enfatizando la necesidad de la "consolidación de la oferta y la demanda industrial, que los gobiernos, los clientes y los clientes militares se unan en torno a necesidades comunes al mismo tiempo para generar economías de escala".

En este sentido, el directivo ha acabado haciendo hincapié en que cuando se trabaja a escala en Europa esta es "muy competitiva" frente a Estados Unidos. "En Airbus intentamos posicionarnos adecuadamente, somos muy competitivos y podemos hacer que la colaboración en defensa en Europa funcione, y eso es lo que demuestran los programas actuales", ha concluido.